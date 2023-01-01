مدربه الجديد: أنتظر رونالدو.. إنه صفقة خارقة لـ النصر

أبدى الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني لـ النصر، سعادته البالغة بتعاقده ناديه مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.

كريستيانو رونالدو النادي : النصر النصر

وأعلن النصر السعودي رسميًا عن ضم رونالدو في صفقة القرن، ليبدأ مسيرته مع "العالمي" في يناير.

وتحدث جارسيا خلال مؤتمر صحفي وصرّح: "رونالدو صفقة قوية وننتظر وصوله للانضمام لنا حتى يتأقلم ويكون جاهزًا للمشاركة".

وتابع جارسيا: "أعتقد أنها صفقة خارقة للنصر وللدوري السعودي".

جاءت تلك التصريحات عقب فوز النصر على الخليج بهدف وحيد سجله الكاميروني فينسنت أبو بكر.

وتابع جارسيا تصريحاته: "مباراة الخليج كانت صعبة، لكننا حققنا المهم وخرجنا بالنقاط الثلاث وبشباك نظيفة".

وأكمل: "سنحت لنا العديد من الفرص لكن لم نستخلها، كما انخفض تركيزنا في الشوط الثاني".

وبرر إخراج نجمه أبو بكر: "لقد شعر بالإجهاد في العضلة الأمامية ولذلك فضلنا استبداله".

ويتصدر النصر الدوري السعودي برصيد 26 نقطة بشكل مؤقت، ومن خلفه الشباب واتحاد جدة برصيد 25 و24 نقطة على التوالي، لكن كلاهما خاض مباراة أقل.

ومن المُنتظر أن يصل رونالدو إلى العاصمة السعودية الرياضية اليوم الأحد وفقًا لـ بدر رافع مراسل محطة SSC السعودية.

وذكر رافع: وأضاف "سيقام حفل كبير يوم الثلاثاء للاعب البرتغالي".

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية في وقت سابق أن رونالدو سيكون جاهزا للمشاركة مع النصر في 5 يناير المقبل.

وكان رونالدو حرا منذ فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد في نوفمبر الماضي خلال توقف كأس العالم 2022.

رونالدو هو الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات والحذاء الذهبي 4 مرات ودوري أبطال أوروبا 5 مرات في 2008 و2014 و2016 و2017 و2018.

أيضا هو هداف المنتخبات برصيد 118 هدفا، والفائز بـ يورو 2016 الأولى من نوعها في تاريخ البرتغال، ودوري الأمم الأوروبية أيضا.

كما أنه الهداف التاريخي لفريق ريال مدريد برصيد 450 هدفا، والهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا برصيد 140 هدفا.