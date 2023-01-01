مدربه الجديد: أنتظر رونالدو.. إنه صفقة خارقة لـ النصر

الأحد، 01 يناير 2023 - 13:09

كتب : FilGoal

البرتغال - سويسرا - كريستيانو رونالدو

أبدى الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني لـ النصر، سعادته البالغة بتعاقده ناديه مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأعلن النصر السعودي رسميًا عن ضم رونالدو في صفقة القرن، ليبدأ مسيرته مع "العالمي" في يناير.

وتحدث جارسيا خلال مؤتمر صحفي وصرّح: "رونالدو صفقة قوية وننتظر وصوله للانضمام لنا حتى يتأقلم ويكون جاهزًا للمشاركة".

أخبار متعلقة:
تقرير: موعد وصول رونالدو إلى السعودية تمهيدا للانضمام لـ النصر.. وحفل كبير منتظر وعد وزير الرياضة.. 3 نجوم عالمية على رادار الدوري السعودي بعد رونالدو "الملياردير الشيخ".. كيف تفاعلت الصحف السعودية والعالمية بانتقال رونالدو لـ النصر ميسي × رونالدو.. تفاصيل مباراة نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان

وتابع جارسيا: "أعتقد أنها صفقة خارقة للنصر وللدوري السعودي".

جاءت تلك التصريحات عقب فوز النصر على الخليج بهدف وحيد سجله الكاميروني فينسنت أبو بكر.

وتابع جارسيا تصريحاته: "مباراة الخليج كانت صعبة، لكننا حققنا المهم وخرجنا بالنقاط الثلاث وبشباك نظيفة".

وأكمل: "سنحت لنا العديد من الفرص لكن لم نستخلها، كما انخفض تركيزنا في الشوط الثاني".

وبرر إخراج نجمه أبو بكر: "لقد شعر بالإجهاد في العضلة الأمامية ولذلك فضلنا استبداله".

ويتصدر النصر الدوري السعودي برصيد 26 نقطة بشكل مؤقت، ومن خلفه الشباب واتحاد جدة برصيد 25 و24 نقطة على التوالي، لكن كلاهما خاض مباراة أقل.

ومن المُنتظر أن يصل رونالدو إلى العاصمة السعودية الرياضية اليوم الأحد وفقًا لـ بدر رافع مراسل محطة SSC السعودية.

وذكر رافع: وأضاف "سيقام حفل كبير يوم الثلاثاء للاعب البرتغالي".

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية في وقت سابق أن رونالدو سيكون جاهزا للمشاركة مع النصر في 5 يناير المقبل.

وكان رونالدو حرا منذ فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد في نوفمبر الماضي خلال توقف كأس العالم 2022.

رونالدو هو الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات والحذاء الذهبي 4 مرات ودوري أبطال أوروبا 5 مرات في 2008 و2014 و2016 و2017 و2018.

أيضا هو هداف المنتخبات برصيد 118 هدفا، والفائز بـ يورو 2016 الأولى من نوعها في تاريخ البرتغال، ودوري الأمم الأوروبية أيضا.

كما أنه الهداف التاريخي لفريق ريال مدريد برصيد 450 هدفا، والهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا برصيد 140 هدفا.

كريستيانو رونالدو رونالدو النصر الدوري السعودي
نرشح لكم
تقرير: موعد وصول رونالدو إلى السعودية تمهيدا للانضمام لـ النصر.. وحفل كبير منتظر تسبب في ركلة جزاء.. ماذا قدم طارق حامد ضد أبها دقة تمريرات ومحاولة وحيدة.. ماذا قدم حجازي ضد أبها بدون هزيمة.. طارق حامد وحجازي يقودان اتحاد جدة لوصافة الدوري السعودي انتهت الدوري السعودي - اتحاد جدة (2) - (1) أبها.. 3 نقاط ثمينة تشكيل اتحاد جدة – طارق حامد وحجازي أساسيان أمام أبها وعد وزير الرياضة.. 3 نجوم عالمية على رادار الدوري السعودي بعد رونالدو "الملياردير الشيخ".. كيف تفاعلت الصحف السعودية والعالمية بانتقال رونالدو لـ النصر
أخر الأخبار
نيوكاسل يقطع إعارة دوبرافكا من مانشستر يونايتد 38 دقيقة | ميركاتو
هدف المحلة وضربة جزاء معلول.. كلاتنبرج يعلق على قرارات الحكام في الجولتين 9 و10 51 دقيقة | ميركاتو
بيكنباور لن يحضر جنازة بيليه لهذا السبب ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: مدرب للأكاديمية ومشرف على تصعيد المواهب.. أدوار جديدة لـ تين هاج في مانشستر ساعة | الدوري الإنجليزي
شكوك حول لحاق مدافع ليفربول بمواجهة برينتفورد ساعة | الدوري الإنجليزي
مدربه الجديد: أنتظر رونالدو.. إنه صفقة خارقة لـ النصر ساعة | الوطن العربي
جوارديولا: حذرت هالاند من الطرد أمام إيفرتون 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
الكشف عن نتائج قرعة كأس مصر لمنطقة الصعيد 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عامر حسين يكشف لـ في الجول تفاصيل خطاب فيفا عن إيقاف كهربا.. وموقف الزمالك 2 مؤتمر كولر: لم أشاهد مباراة هكذا منذ 40 عاما.. وجمهور الأهلي يقل في المباريات 3 مسؤول ملف كهربا في فيفا: يحق له اللعب من يوم 12 يناير.. وعقوبته تتجدد في هذه الحالة 4 الرياضية: تمت صفقة القرن.. النصر يتعاقد مع رونالدو