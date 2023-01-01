أثليتك: تشيلسي يحسم صفقة بادياشيلي
الأحد، 01 يناير 2023 - 12:24
كتب : FilGoal
أتم نادي تشيلسي اتفاقه مع موناكو الفرنسي لضم المدافع بينوا بادياشيلي، حسب تأكيدات شبكة "ذا أثليتك".
بينوا بادياشيلي
النادي : موناكو
ومن المنتظر أن يدفع تشيلسي 37-38 مليون يورو للتعاقد مع المدافع الفرنسي.
واتفق تشيلسي مع ابن الـ21 عاما على البنود الشخصية وتم تحديد موعد الكشف الطبي بالفعل.
ويأتي ذلك في ظل رغبة تشيلسي في التعاقد مع قلب دفاع يلعب بالقدم اليسرى.
وتم تصعيد بادياشيلي للفريق الأول في موناكو عام 2018 ليشارك مع الفريق في 135 مباراة، سجل خلالها ستة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.
ويحاول البلوز ضم المزيد من المواهب مع صغر سن كل اللاعبين الذين يهتم بهم النادي ويأتي ذلك بعد ضم كارني تشوكويميكا ابن الـ18 عاما وويسلي فوفانا بعمر 21 عاما وسيزاري كاسادي 19 عاما ومن المنتظر أن يتم إعلان التعاقد مع داترو فوفانا ابن الـ19 عاما من مولده النيجيري.
ويتواجد تشيلسي في المركز التاسع للدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة من 15 مباراة.
ويخرج البلوز لمواجهة نوتنجهام فورست اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي.