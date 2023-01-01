أثليتك: تشيلسي يحسم صفقة بادياشيلي

ويحاول البلوز ضم المزيد من المواهب مع صغر سن كل اللاعبين الذين يهتم بهم النادي ويأتي ذلك بعد ضم كارني تشوكويميكا ابن الـ18 عاما وويسلي فوفانا بعمر 21 عاما وسيزاري كاسادي 19 عاما ومن المنتظر أن يتم إعلان التعاقد مع داترو فوفانا ابن الـ19 عاما من مولده النيجيري.

ويتواجد تشيلسي في المركز التاسع للدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة من 15 مباراة.

ويخرج البلوز لمواجهة نوتنجهام فورست اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي.