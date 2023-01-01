أوكلاند سيتي ينفي لـ في الجول الانسحاب من كأس العالم للأندية

الأحد، 01 يناير 2023 - 12:23

كتب : حسام أحمد

أوكلاند سيتي

نفى نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي، الانسحاب من منافسات كأس العالم للأندية.

وتواصل FilGoal.com مع المركز الإعلامي لبطل قارة أوقيانوسيا لسؤاله بشأن حقيقة انسحابه من النسخة المقبلة المُنتظَر إقامتها في المغرب.

وجاء الرد بواسطة جوردون واتسون بالنفي، مشيرًا إلى تطلع ناديه للمشاركة في كأس العالم للأندية للمرة العاشرة في تاريخه.

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وكان FilGoal.com قد علم أن الأهلي تواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لسؤاله عن صحة أنباء انسحاب أوكلاند سيتي بسبب الإجراءات الصحية الخاصة بفيروس كورونا.

وكان أوكلاند سيتي قد انسحب من نسخة 2021 الماضية التي أقيمت في الإمارات العربية المتحدة بسبب صعوبة التنقلات لتفشي فيروس كورونا وقتها.

وشارك بدلًا منه بيراي من تاهيتي، وواجه الجزيرة صاحب الأرض في الدور التمهيدي وخسر 1-4.

وتقام النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية في المغرب بين 1 و11 فبراير.

ويشارك الأهلي بسبب احتلاله وصافة دوري أبطال إفريقيا، مستفيدًا من فوز الوداد البيضاوي المغربي باللقب وإقامة البطولة في بلاده.

وتأهل أوكلاند سيتي بدوره إلى كأس العالم للأندية بعد فوزه بدوري أبطال أوقيانوسيا 2022.

ويعتبر أوكلاند سيتي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات المشاركة في كأس العالم للأندية بواقع 9 مرات.

وحقق أوكلاند سيتي أفضل إنجاز في تاريخه باحتلاله المركز الثالث في نسخة 2014 التي أقيمت في المغرب أيضًا.

وسبق لـ أوكلاند سيتي مواجهة الأهلي في ربع نهائي نسخة 2006، وفازت يومها كتيبة مانويل جوزيه بهدفي أمادو فلافيو ومحمد أبو تريكة.

ولعب أوكلاند سيتي 15 مباراة عمومًا في المسابقة، فاز في 3 منها فقط، وتعادل مرتين، وخسر 10 مرات.

ويشارك في النسخة الحالية، بالإضافة إلى الأهلي والهلال والوداد وسياتل ساوندرز وأوكلاند سيتي؛ ريال مدريد الإسباني وفلامنجو البرازيلي، لكنهما يبدأن المشوار من الدور نصف النهائي.

ويشارك الأهلي من جانبه في البطولة للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي.

واحتل الأهلي المركز الثالث في 3 مناسبات مختلفة، منها آخر نسختين بعد تغلبه على بالميراس البرازيلي في 2020، والهلال السعودي في 2021.3.

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