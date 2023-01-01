ميدو: أحلم بتدريب منتخب مصر يوما ما

الأحد، 01 يناير 2023 - 11:52

كتب : FilGoal

أحمد حسام ميدو مدرب الإسماعيلي

يحلم أحمد حسام ميدو مدرب الإسماعيلي الحالي بتدريب منتخب مصر مستقبلا، مشيرا إلى أنه يجب زيادة عدد المحترفين المصريين بشكل كبير في أوروبا.

وتولى ميدو تدريب الإسماعيلي في 27 ديسمبر الماضي ليخوض مع الفريق مباراة واحدة حتى الآن أمام الزمالك خسرها بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات لقناة المحو: "أحلم بتدريب منتخب مصر يوما ما".

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وأضاف "لدينا واحد من المدربين الكبار في كرة القدم حاليا روي فيتوريا ووجوده هنا نجاح لاتحاد الكرة، مدرب يريد النجاح دائما".

وواصل "خضت تجربة كلاعب أهم مميزاتها كان التنوع في مدارس التدريب وأكسبتني خبرات كبيرة ثم كمحلل فترة وأخيرا التدريب".

واستطرد "دربت نادي الزمالك وأنا بعمر 30 عاما ولا أصدق أنه فات 10 سنوات على ذلك وكانت تجربة مميزة".

وأتم "أتمنى أن يكون لي دور في زيادة عدد اللاعبين المصريين المحترفين في أوروبا، لكي يكون لدينا منتخب قوي يجب أن يكون هناك 15-20 لاعبا في دوريات كبيرة".

يذكر أن ميدو سبق له تدريب الزمالك ومصر للمقاصة ووادي دجلة والإسماعيلي والوحدة السعودي.

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