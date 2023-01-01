مغامرة جديدة.. عمرو وردة ينتقل إلى بطل الدوري القبرصي

أعلن نادي أبولون ليماسول القبرصي عن ضم المصري عمرو وردة في فترة الانتقالات الشتوية.

وكان نادي أنورثوسيس فاماجوستا قد أعلن في وقتٍ سابق انفصاله عن وردة، والكرواتي ديان رادونيتش.

ووقّع وردة على عقد مع أبولون فريقه الجديد حتى نهاية الموسم الجاري.

🤝 Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ, ανακοινώνει την απόκτηση του Αιγύπτιου ακραίου επιθετικού Amr Warda (17/09/1993) μέχρι τον Μάιο του 2023. Ο Απόλλωνας Λεμεσού καλωσορίζει τον ποδοσφαιριστή και του εύχεται κάθε επιτυχία αγωνιζόμενος με την κυανόλευκη φανέλα. pic.twitter.com/wBwAFjye98 — Apollon FC 🏆 (@APOLLONOFFICIAL) December 31, 2022

ويحتل أبولون المركز السادس في الدوري القبرصي برصيد 25 نقطة من 15 مباراة، بفارق 12 نقطة عن أبويل نيقوسيا المتصدر، لكن الأخير خاض مباراة أكثر.

فيما ودّع أبولون منافسات دوري المؤتمر الأوروبي من دور المجموعات هذا الموسم، باحتلاله المركز الثالث في مجموعة ضمت ألكمار الهولندي، ودنيبرو الأوكراني، وفادوز من ليختنشتاين.

ويضم أبولون حاليًا في صفوفه: اللبناني باسل جرادي، والمغربي أمين خماس، والموريتاني الحاجي با، والإسباني خوسيه ريسيو لاعب مالاجا وغرناطة وليجانيس السابق، والأنجولي فا، والنيجيري إزيكييل هينتي.

وحصد أبولون لقب الدوري القبرصي 4 مرات تاريخيًا، آخرها الموسم الماضي.

كما فاز بكأس قبرص 9 مرات، آخرها في 2017، وبكأس السوبر القبرصي 4 مرات، آخرها الموسم الماضي.

وبدأ أبولون الموسم الحالي في الدور التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا، لكنه ودّعه ليتحوّل إلى الدور التمهيدي للدوري الأوروبي الذي ودعه أيضًا، وانتهى به المطاف في دوري المؤتمر الأوروبي الذي لم ينجح في العبور إلى دور خروج المغلوب فيه.

من جانبه، لعب عمرو وردة في صفوف أنورثوسيس فاماجوستا منذ انتقاله إليه في صيف 2021 قادمًا من باوك سالونيكا اليوناني.

وخلال موسم ونصف، خاض وردة 53 مباراة، سجل خلالها 12 هدفًا وصنع مثلها، وبات أول لاعب مصري في التاريخ يشارك في دوري المؤتمر الأوروبي.

واكتفى وردة بتسجيل هدف وحيد وصناعة 3 أهداف هذا الموسم رفقة أنورثوسيس في 12 مباراة خاضها.

ويعد أبولون هو سابع نادٍ يلعب له عمرو وردة منذ مغادرته الأهلي في 2015.

وسبق لـ وردة تمثيل أندية بانيتيليكوس، وباوك، وأترومويتوس، ولاريسا، وفولوس، في الدوري اليوناني. ثم تحوّل إلى قبرص من بوابة أنورثوسيس وتبعه بـ أبولون.

ويمتلك وردة 30 مباراة دولية مع منتخب مصر وكان ضمن قائمة كأس الأمم الإفريقية 2017 و2019 وكأس العالم 2018، لكنه لم يعد لتمثيل الفراعنة منذ مباراة جنوب إفريقيا في دور الـ 16 لأمم إفريقيا 2019 التي أعقبت أزمته الأخلاقية الشهيرة في معسكر المنتخب.

ويخوض أبولون مباراته المقبلة أمام نيا سالاميس في الدوري القبرصي غدًا الإثنين، ثم يواجه بافوس يوم الأحد المقبل.