مرتضى منصور: نرحب باستضافة المريخ في دوري أبطال إفريقيا

رحب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك باستضافة فريق المريخ السوداني خلال مباريات دوري أبطال إفريقيا.

وقرر الهلال السوداني في وقت سابق أمس السبت عدم السماح لمواطنه المريخ باستضافته في ملعبه ليخوض مباريات دوري أبطال إفريقيا.

وقال مرتضى منصور عبر قناته في يوتيوب: "ما حدث بين الهلال والمريخ قرار داخلي".

وأضاف "نرحب بفريق المريخ إذا أراد لعب المباراتين في القاهرة وإقامتهم كاملة على نفقة النادي".

وواصل "كنا نتمنى أن نلعب في السودان لأنه شعب كريم جدا ولأن البطل لا يخاف أن يلعب في أي مكان".

وأوضح الهلال في بيانه المنشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن قراره بالموافقة على استضافة المريخ كان لأسباب وطنية بحتة إلى جانب تقليل حدة التعصب بين الناديين.

لكن أشار الهلال إلى أن منشآته تعرضت لأضرار بالغة من قبل منسوبي نادي المريخ خلال مباراة القمة الأخيرة وتم تحطيم 513 مقعدا في الجهة الجنوبية من الملعب.

هذا بالإضافة لتحطيم خمسة مقاعد في المقصورة الرئيسية التي كان يتواجد بها بعض من قيادات المريخ إلى جانب اللافتات المسيئة التي رفعها مشجعو المريخ.

وأكد الهلال أنه تم تحطيم المنشآت عمدا عقب المباراة وتم إثبات الواقعة من قبل مراقب المباراة والمنسق الأمني بالإضافة للاعتداء على مشجعين من جماهير النادي.

وقرر الهلال مخاطبة الاتحاد السوداني لكرة القدم لتوضيح الأضرار التي حدثت في ملعبه إلى جانب مخاطبة المريخ لإخطاره بعدم السماح له بخوض المباريات على ملعبه.

ويلعب المريخ في المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا بجوار كل من الزمالك وشباب بلوزداد والترجي.

وجاء بيان الهلال كالتالي: