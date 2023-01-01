"الطفل عاد لمنزله" في أجمل صفقة شتوية.. لوكاس بيريز يتخلى عن الأضواء ويهب لإنقاذ ديبورتيفو

أعلن نادي ديبورتيفو لاكورونيا القابع في القسم الثالث الإسباني، عن تعاقده مع لوكاس بيريز قادمًا من قادش فريق القسم الأول، في سوق الانتقالات الشتوية.

ووقّع لوكاس بيريز على عقدٍ يربطه بـ ديبورتيفو لمدة موسم ونصف، أي حتى صيف 2024.

ونشر حساب ديبورتيفو على موقع التواصل مقطع فيديو يظهر فيه لوكاس مرتديًا زي الفريق في طفولته، قبل أن يضعه كلاعب بشكل احترافي في وقتٍ لاحقٍ من مسيرته.

وبالتالي يبدأ لوكاس بيريز فترته الثالثة مع ديبورتيفو لاكورونيا، في محاولة انتشاله من مصير كارثي.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الصفقة كلّفت ديبورتيفو مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد لوكاس مع قادش فريقه السابق.

لكن مفاجأة كبيرة فجرتها الصحيفة عندما ذكرت أن ديبورتيفو سيكتفي بتسديد 507 ألف يورو، بينما دفع لوكاس بيريز من حسابه الخاص 493 ألف يورو ليساعد في عملية انتقاله إلى عشق طفولته.

وفوق ذلك، تخلى لوكاس بيريز عن مبلغ 900 ألف يورو كان سيتقاضاه في صفوف قادش حتى نهاية عقده معه في الصيف المقبل، في تضحية هائلة من لاعب أرسنال السابق.

ويعتبر لوكاس من مواليد مدينة لاكورونيا في إقليم جاليثيا الشمالي، وقد حظي باستقبال حافل في المطار عقب وصوله في الساعات الماضية للانضمام إلى الفريق.

Lucas Pérez @LP10oficial volve á Coruña para comezar a súa terceira etapa no @RCDeportivo 💥 O de Monelos xogou 3 temporadas nas que marcou 32 goles 👉 Volve con 34 anos pic.twitter.com/BysWCYmKA6 — En Xogo tvG2 (@EnXogo_tvG2) December 31, 2022

وسجل لوكاس بيريز 4 أهداف في الدور الأول مع قادش وهو هداف الفريق، وهز الشباك في آخر مباراتين خاضهما بالقميص الأصفر أمام ريال مدريد وألميريا.

الهدف في شباك ألميريا بالتحديد سُجل قبل يوم واحد على مغادرته قادش رسميًا، وتسبب في حصول قادش على نقطة متأخرة قبل 7 دقائق على نهاية اللقاء.

وانضم لوكاس إلى قادش في يناير الماضي قادمًا من إلتشي وقتها بهدفٍ محدد: إنقاذ الفريق من الهبوط.

وسجل لوكاس 4 أهداف وصنع هدفين رفقة قادش في الدور الثاني لموسم 2021\2022، ليتحقق البقاء في الدوري في الجولة الأخيرة.

وودّع لوكاس جماهير قادش على حسابه الشخصي في تويتر وغرّد:

"إلى مشجعي قادش، حضرت منذ عام تقريبًا بهدف واحد وهو البقاء في الدوري الممتاز، وقد حققناه.

أريد التعبير عن امتناني للجمهور والنادي والمدينة لكل الحب الذي أظهرتموه لي خلال تلك الفترة.

سأرحل لأحقق حلمي، وسأتمنى لكم دائمًا الأفضل لأنكم تستحقونه".

Cadistas, llegué hace un año con el objetivo claro de la salvación y lo conseguimos! Quiero agradecer a la afición, al club y a la ciudad el cariño que me habéis mostrado en este tiempo Me voy a cumplir un sueño! Siempre os desearé todo lo mejor, lo merecéis! 💛💙 pic.twitter.com/9xf34sHEQ5 — Lucas Pérez (@LP10oficial) December 31, 2022

وبذلك القرار الشجاع، يهبط لوكاس بيريز درجتين، لينافس في دوري القسم الثالث الإسباني حيث يتواجد ديبورتيفو أحد العمالقة التاريخيين لـ لاليجا وبطل المسابقة في نسخة 2000.

الديبور تواجد في الدوري الإسباني الممتاز للمرة الأخيرة في 2017\2018، لكنه بحلول 2020\2021 كان قابعًا في القسم الثالث.

ويخوض ديبورتيفو الموسم الثالث على التوالي في هذا القسم، ويحتل حاليًا المركز الرابع في المجموعة الأولى خلف قرطبة وألكوركون وريال مدريد كاستيّا.

وسبق لـ ديبورتيفو الفوز بكأس ملك إسبانيا مرتين عامي 1995 و2002، وفي الثانية دمّر احتفالية المئوية لـ ريال مدريد في قلب سانتياجو برنابيو.

كما حل ديبورتيفو ثانيًا في الدوري الإسباني موسم 1993\1994 بسبب ركلة جزاء مُهدرة في آخر ثانية من الموسم.

وشرح ألبيرت أورتيجا صحفي "الكونفيدينسيال" الإسبانية التضحية التي أقدم عليها لوكاس بيريز بالانضمام إلى ديبورتيفو في كلمات بسيطة.

وغرّد أورتيجا:

"كان لوكاس قادرًا على اعتزال كرة القدم وهو يلعب في قطر ويبحث عن عقد كبير أخير في مسيرته. لكنه قرر العودة إلى نادي قلبه لإعادته إلى المكان الذي يستحقه.

لا أعرف إن كان سيحقق هذا الهدف، ولكن ما أعرفه أن لوكاس قرر العودة إلى الوحل، إلى ملاعب ذات عُشب غير منتظم، إلى غرف خلع ملابس متواضعة. قرر الذهاب إلى أضواء أقل، إلى امتيازات أقل، إلى صداع رأس أكبر بسبب نادي قلبه. إنه تصرف رومانسي بالكامل".

Con 34 años y una carrera contrastada como goleador en Primera, Lucas Pérez podría colgar las botas en Qatar tras acabar contrato con el Cádiz. Buscar un último gran contrato. Sin embargo, ha decidido volver al club de su corazón para devolverlo al lugar que le pertenece. — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) December 31, 2022

لوكاس (34 عامًا) مهاجم يلعب بالقدم اليسرى ويتميز بسرعة كبيرة جعلته أحد أفضل لاعبي فرق النص الثاني من الجدول في السنوات الماضية.

ورغم ولادته في لاكورونيا وتشجيعه لـ ديبورتيفو لاكورونيا في طفولته، لكنه لم يمثّل الفريق حتى فترة لاحقة.

وتواجد بيريز في شباب أتليتكو مدريد، كما مر عبر رايو فايكانو، وتحوّل إلى الدوري الأوكراني في 2011 لتمثيل كارباتي لفيف، ثم دينامو كييف.

وفي 2013 انتقل إلى باوك اليوناني الذي أعاره في 2014 إلى ديبورتيفو لاكورونيا، ليمثّل العملاق الجاليثي لأول مرة في مسيرته وقتها، ويشتريه النادي لاحقًا بشكل نهائي.

وحتى 2016، شكّل لوكاس بيريز ثنائية هجومية مميزة مع لويس ألبيرتو لاعب لاتسيو الحالي، وخطف الأنظار بشدة، لينتقل إلى أرسنال في صيف 2016 مقابل 20 مليون يورو.

لكنه لم يلعب كثيرًا في أرسنال واكتفى بخوض 21 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وصنع 5، ونجح وقتها في حصد كأس الاتحاد الإنجليزي، وهو لقبه الوحيد في مسيرته.

بعدها عاد لوكاس لـ ديبورتيفو في فترة ثانية محاولًا إنقاذه من الهبوط، هدف لم يتحقق، ليلعب لاحقًا في وست هام يونايتد، وديبورتيفو ألافيس، وإلتشي، وأخيرًا قادش.

وخاض لوكاس خلال مسيرته 96 مباراة مع ديبورتيفو، سجل خلالها 33 هدفًا وصنع 22.

ويحتاج ديبورتيفو إلى تصدُر مجموعته ليصعد بشكل مباشر إلى دوري القسم الثاني الإسباني.

أمّا حال احتلاله أحد المراكز من الثاني إلى الخامس فسيدخل في ملحق صعود معقّد مع فرق المجموعة الثانية.