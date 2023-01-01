آس: تشافي يعاقب لاعبي برشلونة

الأحد، 01 يناير 2023 - 10:54

كتب : FilGoal

تشافي هيرنانديز

قرر تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة معاقبة لاعبيه بعد التعادل أمام إسبانيول ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدوري الإسباني.

وتعادل برشلونة مع إسبانيول بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن تشافي قرر استئناف تدريبات برشلونة بشكل مباشر اليوم الأحد دون انقطاع.

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وكان من المقرر أن يحصل لاعبو برشلونة على راحة في أول أيام العام الجديد لقضاءه مع أسرهم.

وبعد التعادل، سيتواجد لاعبو برشلونة في المدينة الرياضية قبل موعد التدريب المعتاد بساعة ونصف لخوض المران.

واعتاد تشافي خوض تحديات مع لاعبيه ووضع بعض المحفزات وبناء عليها يتم منحهم بعد الجوائز.

وفي مواجهة الدربي الأولى له على كامب نو الموسم الماضي، أخبر تشافي لاعبيه أنه حال الفوز سيحصلون على يوم عطلة إضافي وإذا تم تسجيل هدفين في أول نصف ساعة سيقوم بدعوتهم على العشاء في إحدى مطاعم إسبانيا.

وفاز برشلونة وقتها بهدف واحد لممفيس ديباي، وتحصل لاعبو برشلونة على العطلة.

برشلونة يتساوى الآن مع ريال مدريد في عدد النقاط برصيد 38 نقطة لكل منهما، مع أفضلية للفريق الكتالوني في الصدارة بفارق الأهداف.

تشافي برشلونة الدوري الإسباني
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