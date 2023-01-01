خبر في الجول - الأهلي يخاطب فيفا للتأكد من أنباء انسحاب أوكلاند من كأس العالم للأندية

خاطبت إدارة النادي الأهلي، الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، للتأكد من انسحاب أوكلاند سيتي من كأس العالم للأندية.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي يرغب في معرفة موقف أوكلاند سيتي من المشاركة على خلفية موانع السفر من وإلى نيوزيلندا بسبب فيروس كورونا.

وكان أوكلاند سيتي قد انسحب من نسخة 2021 الماضية التي أقيمت في الإمارات العربية المتحدة بسبب صعوبة التنقلات لتفشي فيروس كورونا وقتها.

وشارك بدلًا منه بيراي من تاهيتي، وواجه الجزيرة صاحب الأرض في الدور التمهيدي وخسر 1-4.

وتقام النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية في المغرب بين 1 و11 فبراير.

ويشارك الأهلي بسبب احتلاله وصافة دوري أبطال إفريقيا، مستفيدًا من فوز الوداد البيضاوي المغربي باللقب وإقامة البطولة في بلاده.

وتأهل أوكلاند سيتي بدوره إلى كأس العالم للأندية بعد فوزه بدوري أبطال أوقيانوسيا 2022.

وحال انسحاب أوكلاند سيتي واتخاذ فيفا قرار بتعويضه بفريق آخر، قد يتم توجيه الدعوة لـ فينوس من بولينزيا التابعة للسيادة الفرنسية الذي حل وصيفًا للمسابقة القارية في أوقيانوسيا.

أمّا إذا انسحب أوكلاند سيتي ولم يتم تعويضه بفريق آخر، فستتأكد مشاركة الأهلي منذ الدور ربع النهائي مباشرةً وبالتالي مواجهة إمّا الهلال السعودي أو سياتل ساوندرز الأمريكي أو الوداد المغربي.

ويعتبر أوكلاند سيتي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات المشاركة في كأس العالم للأندية بواقع 9 مرات.

وحقق أوكلاند سيتي أفضل إنجاز في تاريخه باحتلاله المركز الثالث في نسخة 2014 التي أقيمت في المغرب أيضًا.

وسبق لـ أوكلاند سيتي مواجهة الأهلي في ربع نهائي نسخة 2006، وفازت يومها كتيبة مانويل جوزيه بهدفي أمادو فلافيو ومحمد أبو تريكة.

ولعب أوكلاند سيتي 15 مباراة عمومًا في المسابقة، فاز في 3 منها فقط، وتعادل مرتين، وخسر 10 مرات.

ويشارك في النسخة الحالية، بالإضافة إلى الأهلي والهلال والوداد وسياتل ساوندرز وأوكلاند سيتي؛ ريال مدريد الإسباني وفلامنجو البرازيلي، لكنهما يبدأن المشوار من الدور نصف النهائي.

ويشارك الأهلي من جانبه في البطولة للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي.

واحتل الأهلي المركز الثالث في 3 مناسبات مختلفة، منها آخر نسختين بعد تغلبه على بالميراس البرازيلي في 2020، والهلال السعودي في 2021.