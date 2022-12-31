تقرير: موعد وصول رونالدو إلى السعودية تمهيدا للانضمام لـ النصر.. وحفل كبير منتظر

تم الكشف عن موعد وصول البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الرياض تمهيدا للانضمام لصفوف النصر.

وأعلن نادي النصر السعودي ضم البرتغالي المخضرم في صفقة تمتد لمدة عامين ونصف، ودون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.

وقال بدر رافع مراسل SSC Sport أثناء تغطيته لمباراة النصر والخليج: "كريستيانو رونالدو سيصل الرياض غدا الأحد".

وأضاف "سيقام حفل كبير يوم الثلاثاء للاعب البرتغالي".

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية في وقت سابق أن رونالدو سيكون جاهزا للمشاركة مع النصر في 5 يناير المقبل.

وتم توقيع العقد في العاصمة الإسبانية مدريد.

وسيرتدي رونالدو الرقم 7 في صفوف النصر.

وقال رونالدو في تصريحات رسمية لحسابات النصر: "إني متشوق لتجربة دوري كرة قدم جديد في دولة مختلفة".

وأضاف "الرؤية التي يعمل بها نادي النصر ملهمة جدا".

وأوضح "أنا متحمس للانضمام لزملائي لنساعد الفريق سويا لتحقيق المزيد من النجاحات".

#مراسل_SSC | بدر رافع: رونالدو سيصل غدًا للرياض بصحبة رئيس النادي وسيقام حفل كبير البرتغالي يوم الثلاثاء.#الخليج_النصر | #SSC pic.twitter.com/76S7LoaLZ3 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 31, 2022

وكان رونالدو حرا منذ فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد في نوفمبر الماضي خلال توقف كأس العالم 2022.

رونالدو هو الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات والحذاء الذهبي 4 مرات ودوري أبطال أوروبا 5 مرات في 2008 و2014 و2016 و2017 و2018.

أيضا هو هداف المنتخبات برصيد 118 هدفا، والفائز بـ يورو 2016 الأولى من نوعها في تاريخ البرتغال، ودوري الأمم الأوروبية أيضا.

كما أنه الهداف التاريخي لفريق ريال مدريد برصيد 450 هدفا، والهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا برصيد 140 هدفا.