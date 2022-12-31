الخطيب يلبي طلبات بطل ذوي الهمم محمود أحمد والطفلة تاليا

السبت، 31 ديسمبر 2022 - 22:42

كتب : FilGoal

استقبال محمود الخطيب لمحمود أحمد شاب من ذوي الهمم

استقبل محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي الشاب محمود أحمد من أصحاب الهمم وبطل ألعاب القوى والطفل تاليا الذين شاركا في النسخة الثانية من احتفالية "قادرون باختلاف" التي شهدت حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكشف سعد شلبي المدير التنفيذي بالنادي عن البدء في اتخاذ كل القرارات من ‏جانب الجهاز التنفيذي بالأهلي وتم إصدار بطاقة عضوية رياضية للشاب محمود أحمد، ‏لممارسة رياضته المفضلة داخل الأهلي، وتسلمها بالفعل ليكون واحدًا من لاعبي النادي.‏

وجاء ذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي حرص اليوم على لقاء ذوي الهمم لمساندتهم وتلبية احتياجاتهم ورفع معنوياتهم.

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وأعرب محمود أحمد عن سعادته بالتواجد داخل النادي وشدد على أن مقابلة الخطيب كان حلم العمر بالنسبة له.

وكان أحد شباب قادرون باختلاف من ذوي الهمم قد طلب من الرئيس خلال المؤتمر أن يلعب في النادي الأهلي.

ورد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على سؤال كيف تصل الكرة المصرية إلى كأس العالم.

وقال الرئيس السيسي خلال مؤتمر قادرون باختلاف: "لا شيء يمكن تحقيقه بدون جهد أو إصرار، كرة القدم ليست مجرد لعبة، فالعالم كله يحب التفوق فيها".

وأضاف "نملك أعدادا كبيرة من الشباب، فهم 60% من تعداد شعب مصر، لكن المهم كيف نكتشفهم وندربهم ونطورهم، وعلي الشاب أيضا أن يعلم أنه لن يصل لأحلامه إلا بالجهد الكبير داخل وخارج الملعب".

وأكمل الرئيس السيسي "لن يحدث ذلك بتوفير مدربين جيدين أو توفير ملاعب جيدة فقط، لكن لابد من تكامل المهمة بين الدولة والأسرة والشاب الذي يمكنه لعب كرة القدم".

وأتم "لو استطعنا فعل ذلك وأعطينا الفرصة للشباب للتدرب بشكل جيد سنصل إلى المونديال ونحقق الكثير من الإنجازات".

الأهلي محمود الخطيب محمود أحمد
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