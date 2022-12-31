الإنتاج الحربي لـ في الجول: ندرس استقدام حكام أجانب لمواجهة السكة الحديد

السبت، 31 ديسمبر 2022 - 22:13

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

شدد شريف شعبان مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي على أن فريقه يدرس استقدام حكام أجانب لإدارة مباراته المقبلة ضد السكة الحديد في دوري الدرجة الثانية المصري.

ويستعد الإنتاج الحربي لمواجهة السكة الحديد يوم الخميس المقبل في الجولة الـ 13 من دوري الدرجة الثانية المصري.

وقال شعبان لـ FilGoal.com: "ندرس استقدام حكام أجانب لمواجهة السكة الحديد لأننا نرى أن هناك حرج من الحكام تجاه الحكم ابراهيم نور الدين الذي يعمل بنادي السكة الحديد، وسيكون هناك اجتماع مع رئيس النادي لدراسة الطلب من أجل التقدم بالطلب لاتحاد الكرة".

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ويحتل الإنتاج الحربي المركز الـ 11 في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية برصيد 10 نقاط.

وكان الفريق قد تعرض للهزيمة في الجولة الماضية ضد وادي دجلة بهدف دون مقابل.

ويحتل السكة الحديد المركز الرابع في المجموعة برصيد 22 نقطة وبفارق 9 نقاط عن القناة المتصدر.

الإنتاج الحربي السكة الحديد إبراهيم نور الدين دوري الدرجة الثانية المصري
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