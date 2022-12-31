أوديجارد: تعثر مانشستر سيتي؟ لا ننظر إلا لأنفسنا

السبت، 31 ديسمبر 2022 - 22:09

كتب : FilGoal

مارتن أوديجارد - برايتون × أرسنال

شدد مارتن أوديجارد قائد أرسنال على أنه فريقه لا ينظر إلا لنفسه فقط، مشيرا إلى أنه يسعد دائما بمساعدة الفريق بتسجيل الأهداف والتمريرات الحاسمة.

وحقق أرسنال فوزا كبيرا خارج قواعده على برايتون بأربعة أهداف مقابل هدفين، سجل منها أوديجارد الهدف الثاني وصنع الرابع، ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي.

وقال أوديجارد في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة عما إذا كان فشل مانشستر سيتي في التغلب على إيفرتون قد أثر على فريقه: "بصراحة، نحن نركز على أنفسنا. لا نهتم بالفرق الأخرى".

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وأضاف "الفوز بالثلاث نقاط كان أهم شيء اليوم وفعلنا ذلك.ربما نحتاج إلى التحكم في المباراة بشكل أفضل قليلا، سمحنا لهم بالتحكم في الأمور في بضع مرات لكنهم فريق جيد في التعامل مع الكرة".

وواصل عن هدفه "أعتقد أنه كان رائعا، أنا سعيد بمساعدة الفريق في تسجيل الأهداف والتمريرات الحاسمة وأنا سعيد للقيام بذلك مرة أخرى".

وأتم عن التمريرة الحاسمة في الهدف الرابع "رأيت أن هناك مساحة كبيرة في الخلف وأجنحتنا سريعة جدا. ليس من السهل إيقاف جابرييل مارتينيلي في هذا المكان".

ويستضيف أرسنال نظيره نيوكاسل صاحب المركز الثالث في 3 يناير المقبل ضمن مباريات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي.

وابتعد أرسنال بالصدارة بفارق سبع نقاط عن الوصيف مانشستر سيتي.

يذكر أن أويجارد سجل ستة أهداف وصنع أربعة في 20 مباراة مع أرسنال هذا الموسم في جميع المسابقات.

أرسنال برايتون الدوري الإنجليزي مارتن أوديجارد
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