مران الزمالك – فقرة للتسديد على المرمى.. وجلسة بين فيريرا وزيزو

قرر جيسوالدو فيريرا المدير الفني للزمالك خوض تدريبات خاصة في مران الفريق الذي أقيم اليوم السبت للتسديد على المرمى.

وشهدت الفقرة التركيز على التسديد على المرمى من داخل وخارج منطقة الجزاء، وشارك في التسديد عدد كبير من لاعبي خطي الوسط والهجوم.

وعقد المدرب البرتغالي جلسة مع أحمد سيد "زيزو" على هامش المران لمنحه تعليمات خاصة بشأن الضغط على المنافس في حالة فقدان الكرة بجانب تنفيذ بعض المهام الإضافية الأخرى.

وخاض لاعبو الزمالك تقسيمة قوية في المران الذي أقيم بمقر النادي في ختام المران.

ويواجه الزمالك منافسه أسوان الإثنين المقبل في ملعب الأخير في الجولة 11 من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك صدارة جدول الترتيب برصيد 24 نقطة وبفارق الأهداف عن الأهلي صاحب المركز الثاني، بينما يحتل أسوان المركز الثامن برصيد 12 نقطة.