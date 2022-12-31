كرة طائرة - الأهلي يحسم الدربي على حساب الزمالك
السبت، 31 ديسمبر 2022 - 21:41
كتب : FilGoal
فاز فريق الأهلي للكرة الطائرة على نظيره الزمالك بثلاثة أشواط دون مقابل في المباراة التي أقيمت على صالة الأبيض ضمن دوري الرجال.
وحسم الأهلي الشوط الأول لصالحه بنتيجة 25-19.
ووسع الأحمر الفارق ليفوز بالشوط الثاني 25-23.
وحسم الأهلي اللقاء لصالحه بالفوز بالشوط الثالث 25-23.
وكان الزمالك قد جمع ثنائية المسابقات المحلية الموسم الماضي بالفوز بالدوري وكأس مصر.
بينما حقق الأهلي لقب بطولة إفريقيا للأندية.
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