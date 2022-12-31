كرة طائرة - الأهلي يحسم الدربي على حساب الزمالك

فاز فريق الأهلي للكرة الطائرة على نظيره الزمالك بثلاثة أشواط دون مقابل في المباراة التي أقيمت على صالة الأبيض ضمن دوري الرجال.

وحسم الأهلي الشوط الأول لصالحه بنتيجة 25-19.

ووسع الأحمر الفارق ليفوز بالشوط الثاني 25-23.

وحسم الأهلي اللقاء لصالحه بالفوز بالشوط الثالث 25-23.

وكان الزمالك قد جمع ثنائية المسابقات المحلية الموسم الماضي بالفوز بالدوري وكأس مصر.

بينما حقق الأهلي لقب بطولة إفريقيا للأندية.