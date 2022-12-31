رد من الليجا على تصريحات فينيسيوس جونيور بشأن العنصرية

ردت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" على ادعاء فينيسيوس جونيور بشأن أنها لا تقوم بأي رد فعل تجاه التصرفات العنصرية في الملاعب.

فينيسيوس جونيور النادي : ريال مدريد ريال مدريد

ووفقا لصحيفة "أس" الإسبانية فإن "لا ليجا" أكدت أنه "ندرس ما حدث في ملعب جوزيه زوريلا ونقوم بتحليل صوتيات المباراة وبمجرد تحديدها سيتم التنديد بها كما هو الحال دائما ونؤكدا أنه لا مكان لخطاب الكراهية في الدوري وسنعمل مع المختصين على ملاحقة أي متهم".

ونشر خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ردا على اللاعب البرازيلي.

وأكد تيباس أن "لا ليجا" تقاوم العنصرية منذ سنوات في الدوري الإسباني مستشهدا بعدة دلائل سابقة تم اتخاذ خطوات فيها.

وكان لاعب ريال مدريد أكد تعرضه لهتافات عنصرية خلال لقاء بلد الوليد أمس الجمعة في الجولة 15 من الدوري الإسباني.

وقال لاحقا عبر حسابه بموقع "إنستجرام" تعليقا على الأحداث: "يستمر العنصريون في الذهاب للملاعب ومشاهدة أكبر ناد في العالم عن قرب، بينما لا ليجا تستمر في عدم فعل أي شيء".

وأردف "سأستمر في الاحتفال بانتصاراتي وانتصارات ريال مدريد برأس مرفوعة، في النهاية هذا خطأي".