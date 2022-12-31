قائمة الزمالك - غياب الزناري.. وعودة عبد الشافي لمواجهة أسوان

السبت، 31 ديسمبر 2022 - 20:23

كتب : FilGoal

الزمالك × الإسماعيلي

أعلن جيسفالدو فيريرا مدرب الزمالك قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة أسوان في الجولة الـ 11من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة عودة محمد عبد الشافي بعد غيابه خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة.

ويغيب مصطفى الزناري عن القائمة بسبب تعرضه لشد في العضلة الضامة كما كشف FilGoal.com في وقت سابق.

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واستمر غياب كل من عمر جابر ومصطفى شلبي وإبراهيما نداي ويوسف حسن لعدم تعافيهم من الإصابات التي تعرضوا لها.

وعاد محمد طارق للقائمة بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها ليكون معوض الزناري في خط الدفاع.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم.

الدفاع: محمد عبد الغني - محمد طارق - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي

الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد - إمام عاشور - سيف جعفر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو" - يوسف أسامة - سيد عبد الله - يوسف إبراهيم "أوباما".

الهجوم: سيف الدين الجزيري - سامسون أكينيولا.

ويحتل الزمالك صدارة جدول الترتيب برصيد 24 نقطة وبفارق الأهداف عن الأهلي صاحب المركز الثاني، بينما يحتل أسوان المركز الثامن برصيد 12 نقطة.

الزمالك أسوان الدوري المصري الممتاز
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