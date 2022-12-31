البوستليرو مستمر.. سواريز إلى جريميو البرازيلي
السبت، 31 ديسمبر 2022 - 20:09
كتب : FilGoal
أعلن نادي جريميو البرازيلي اليوم السبت رسميا ضمه للمهاجم الأوروجوياني لويس سواريز.
لويس سواريز
النادي :
وأشار النادي البرازيلي إلى أن المهاجم صاحب الـ35 عاما وقع على عقد يربطه بالنادي لعامين وحتى نهاية عام 2024.
وجاء انضمام سواريز الملقب بالـ"بوستليرو" في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع نادي ناسيونال الأوروجواياني.
وستكون هذه هي سابع محطة في مسيرة سواريز بعدما ارتدى قمصان أندية ناسيونال في أوروجواي وجرونينجين وأياكس في هولندا وليفربول في إنجلترا وبرشلونة وأتليتكو مدريد في إسبانيا.
وأنهى جريميو الموسم الماضي في المركز الثاني في دوري الدرجة الثانية البرازيلي وضمن تواجده الموسم المقبل في الدرجة الأولى.
وكان سواريز شارك في كأس العالم 2022 رفقة منتخب بلاده لكنه ودع المسابقة آنذاك من دور المجموعات.
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