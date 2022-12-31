حوار في الجول - فوافي يكشف أسباب رحيله عن غزل المحلة.. وإمكانية العودة للدوري المصري

كشف باولن فوافي لاعب غزل المحلة السابق أسباب رحيله عن الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

باولن فوافي النادي : لاعب حر غزل المحلة

وأعلن غزل المحلة فسخ تعاقده مع فوافي بالتراضي لأسباب شخصية للاعب.

وأجرى FilGoal.com حوارا مع باولن فوافي كشف خلاله أسباب رحيله عن النادي وإمكانية عودته للدوري المصري في المستقبل.

وجاء الحوار مع اللاعب كالتالي:

ما هي أسباب رحيلك عن غزل المحلة؟

رحيلي عن غزل المحلة جاء لأسباب عائلية، سأضطر للسفر إلى أسرتي في فرنسا لذلك طلبت الرحيل، ولا يوجد أي مشكلة مع النادي تمامًا"

وواصل "أردت البقاء مع غزل المحلة، لكن الأسرة مهمة ولذلك قررت الرحيل".

هل ستنضم لأحد الأندية فيما تبقى من الموسم؟

"سأتواجد مع عائلتي في المقام الأول، وأرى إذا بإمكاني الانضمام لأحد الأندية في فرنسا، وإذا لم أنضم لأي نادٍ سأنتظر لمدة 4 - 6 أشهر".

هل يمكن أن نراك مجددًا في الدوري المصري في الموسم المقبل؟

"نعم، ربما بعد 6 أشهر أستطيع القدوم إلى مصر مجددًا إن شاء الله"

متي ستغادر مصر نحو فرنسا؟

"سأسافر يوم الثلاثاء انتظر الآن انتهاء بعض الإجراءات الورقية المتعلقة بإنهاء عقدي مع غزل المحلة ثم سأغادر"

ما هي رسالتك إلى جماهير غزل المحلة؟

"شكرا لكم على كل شئ، وشكرًا على عام ونصف قضيتهم معكم، لقد بدأنا الموسم الحالي بشكل جيد جدًا، والآن لدي مشكلة لن تمكنني من مواصلة هذه المغامرة معكم، وإن شاء الله سيقدم فريق غزل المحلة موسمًا جيدًا"

ما هي أسباب الأداء والنتئج الجيدة هذا الموسم في فريق غزل المحلة؟

"هذا بسبب المدرب بابا فاسيليو، حيث قام بتغيير عقلية فريق غزل المحلة، وهذا مهم"

أفضل مدرب عملت معه؟

"كل مدرب لديه نظام مختلف، عملت مع إيهاب جلال في مصر المقاصة، وكذلك محمد عودة وبابا فاسيليو في غزل المحلة، جميع المدربين الذين عملت معهم جيدون"

توقعاتك لبطل الدوري المصري هذا الموسم؟

"أتوقع تحقيق الأهلي للقب، وإذا لم يحدث ربما سيكون الزمالك البطل".

أفضل لاعب في الموسم الحالي؟

"زيزو لاعب الزمالك هو أفضل لاعب في الموسمين الحالي والماضي".

أفضل لاعب لعبت معه؟

"هذا سؤال صعب لأن جميع اللاعبين الذين لعبت معهم في مصر المقاصة وغزل المحلة جيدون".

هل كنت قريبًا من الانضمام إلى الأهلي أو الزمالك في أي وقت سابق؟

"بعد ثالث موسم لي مع مصر المقاصة كان يوجد بعض الاتصالات من جانب الأهلي لكن لم تتم الصفقة لأن فريق المقاصة كان جيدًا ورئيس النادي كان يحبني ولم يرغب في رحيلي، كذلك كان يوجد اتصالات مع الزمالك في وقت ما".

وكان فوافي قد انضم لغزل المحلة في بداية الموسم الماضي وشارك مع الفريق في 38 مباراة وخلالهم سجل هدفا واحد وصنع ثلاثة أهداف.

وشارك فوافي مع غزل المحلة لآخر مرة في مباراة الفريق يوم أمس التي خاضها ضد سموحة والتي انتهت بالتعادل بدون أهداف.