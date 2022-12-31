خبر في الجول - الزناري يقترب من الغياب عن الزمالك أمام أسوان

اقترب مصطفى الزناري مدافع الزمالك من الغياب عن صفوف الأبيض أمام أسوان في الجولة الـ11 من الدوري المصري.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب تعرض لشد في العضلة الضامة خلال التدريبات والأقرب هو غيابه أمام أسوان.

وشارك الزناري في 11 مباراة مع الزمالك منذ انتقاله قادما من طلائع الجيش، بواقع تسع مباريات في الدوري ومباراتين في دوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد الزمالك في الصدارة بفارق الأهداف عن الأهلي برصيد 24 نقطة.

على الجانب الآخر، يحتل أسوان المركز الثامن برصيد 12 نقطة من نفس عدد المباريات.

وفاز الزمالك في المباراة الأخيرة في الدوري مع الإسماعيلي بنتيجة 3-1

على الجانب الآخر، فاز أسوان على المصري بنتيجة 2-1.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الإثنين 2 يناير المقبل.

ويلعب اللقاء على استاد أسوان.

وتبدأ المباراة في الثالثة إلا الربع عصرا.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

ويعلق على اللقاء حاتم بطيشة.

وجاءت آخر مباراة بين الفريقين في نصف نهائي كأس مصر 2021 وانتهى بفوز الزمالك 2-1.