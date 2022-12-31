تشافي: التعادل مع إسبانيول كان خطأنا.. ولاهوز فقد السيطرة على المباراة

السبت، 31 ديسمبر 2022 - 19:15

كتب : FilGoal

تشافي هيرنانديز

شدد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة على أن تعادل فريقه مع إسبانيول كان ناتجا عن خطأ من الفريق في طريقة اللعب.

وتعادل برشلونة مع إسبانيول بهدف لكل فريق على ملعب كامب نو في الجولة الـ 15 من الدوري الإسباني.

وشهدت المباراة بعض القرارات التحكيمية التي اثارت الجدل بعد طرد لاعب من كل فريق واحتساب ركلة جزاء لإسبانيول جاء منها هدف التعادل.

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وقال تشافي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لقد تباطأنا والتعادل كان خطأنا يمكننا أن نتحدث عن التحكيم و1000 شيء آخر ولكنه خطأنا، عندما تهدر العديد من الفرص ولا تكون فعالا هذه الأشياء يمكن أن تحدث".

وتابع "الحكم ماتيو لاهوز يتحكم في المباريات ولكنه فقد التحكم اليوم وأخرج العديد من البطاقات وأخبرته بأن المباراة خرجت عن السيطرة".

وواصل "لاهوز حكم يعطي شعورا بأنه يسيطر على المباراة وقال لي اتعتقد ذلك فعلا؟ لأنني أحب أن اتلكم أرى أن ما حدث كان به عدم عدل ولكنها في النهاية كرة قدم وأحب أن أجعل طاقمي لا يتحدث عن التحكيم".

وأضاف "لقد خلقنا الفرص اليوم ولكن افتقدنا للسرعة والكثافة وأشعر بأننا كان يجب أن نفوز وركلة الجزاء كان بها سوء حظ وإسبانيول كان وصولهم نادرا إلى منطقتنا".

وشدد "إذذا لم أشعر بالغضب تجاه اللاعبين يجب أن أبقى في المنزل ولذلك نحن غاضبين جدا على أنفسنا وجميع جماهير برشلونة يشعرون بالغضب لأنه لا يعشرون بالعدل لقد لعبنا بشكل أفضل من منافسنا ولم نفز ولذلك أنا غاضب من نفسي ومن اللاعبين".

وأتم "أرى أن أنسو فاتي بخير ولذلك لعب اليوم وقد قام بعمل هائل من حيث الكثافة والعمل الدفاعيولكنه افتقد لما افتقده الفريق بالكامل ولو كان فعالا لكان أفضل ولكن أرى أنه يتحسن".

التعادل رفع رصيد برشلونة للنقطة الـ 38 في صدارة الدوري بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

وسيلعب برشلونة مباراته المقبلة ضد أتليتكو مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

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