من أجل حلم المئوية.. حرس الحدود يضم أحمد علي

السبت، 31 ديسمبر 2022 - 18:43

كتب : رضا السنباطي

الأهلي - المقاولون

أعلن حرس الحدود اليوم السبت رسميا تعاقده مع المهاجم المخضرم أحمد علي في صفقة انتقال حر.

أحمد علي كامل

النادي : حرس الحدود

حرس الحدود

وتحدث علاء السعدني مدير التعاقدات في حرس الحدود لـFilGoal.com قائلا: "تعاقدنا مع أحمد علي في صفقة انتقال حر".

وواصل "العقد سيكون لموسم ونصف".

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وأضاف "كذلك تعاقدنا مع إسلام جمال لاعب فاركو واقتربنا من ضم معروف يوسف لاعب الزمالك والمقاولون العرب والبنك الأهلي السابق".

وتعد هذه هي الرحلة رقم 11 للمهاجم المخضرم صاحب الـ36 عاما في الدوري المصري بعدما لعب في صفوف كل من إنبي وبترول أسيوط والإسماعيلي والزمالك ووادي دجلة والمقاولون العرب وبيراميدز وإنبي مجددا ثم البنك الأهلي ثم الاتحاد السكندري ثم المقاولون مرة أخرى.

وسجل أحمد علي 92 هدفا في مسيرته بالدوري ويأمل في الوصول لـ100 في المسابقة ليصبح عاشر من يحقق ذلك الإنجاز بعد كل من حسن الشاذلي وحسام حسن والسيد الضيظوي ومصطفى رياض وعبد الله السعيد ومحمود الخطيب وأحمد الكأس ومحمد أبو تريكة وجمال عبد الحميد.

ويحتل حرس الحدود المركز الـ17 وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري بسبع نقاط عقب مرور 10 جولات.

أحمد علي حرس الحدود الدوري المصري
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