إصابة صلاح ريكو بقطع في الرباط الصليبي

السبت، 31 ديسمبر 2022 - 18:36

كتب : FilGoal

صلاح ريكو - غزل المحلة

أعلن نادي غزل المحلة إصابة لاعب وسط الفريق صلاح ريكو بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

صلاح ريكو

النادي : غزل المحلة

غزل المحلة

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة خلال مواجهة غزل المحلة مع سموحة والتي انتهت بالتعادل بدون أهداف أمس الجمعة.

وشدد خالد الجميزي طبيب غزل المحلة على أن الأشعة التي خضع لها اللاعب قد أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

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ويقوم الجهاز الطبي بالنادي حاليا بإنهاء الإجراءات اللازمة ليخض اللاعب للعملية الجراحية في أقرب فرصة واختيار المكان الذي ستجرى به.

وانضم ريكو لغزل المحلة في بداية الموسم الحالي قادما من إنبي في صفقة انتقال حر.

وشارك صاحب الـ 31 عاما مع غزل المحلة في 6 مباريات منذ انضمامه للفريق.

صلاح ريكو صلاح ريكو - غزل المحلة الدوري المصري
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