لاهوز يخطف الأضواء مجددا.. 14 بطاقة وركلة جزاء في تعادل برشلونة مع إسبانيول

يبدو أن الإسباني ماتيو لاهوز اعتاد إشهار البطاقات الصفراء أو الحمراء، فعلها في كأس العالم بمباراة الأرجنتين وهولندا، واليوم كررها في دربي كتالونيا بين برشلونة وإسبانيول بالجولة 15 من الدوري الإسباني والذي انتهى بالتعادل 1-1.

تقدم برشلونة عن طريق ماركوس ألونسو، وسجل خوسيلو التعادل للضيوف من علامة الجزاء.

وأصبح لاهوز صاحب الرقم القياسي من البطاقات الصفراء المشهرة في كأس العالم بلقاء ربع النهائي والذي أمتد لـ 120 دقيقة بين الأرجنتين وهولندا برصيد 15 بطاقة.

وفي أول مباراة له بعد كأس العالم مباشرة أشهر 14 بطاقة ملونة سواء للاعبين داخل أو خارج الملعب في دربي كتالونيا.

ويظل برشلونة في الصدارة برصيد 38 نقطة بفارق الأهداف عن غريمه التقليدي ريال مدريد.

فيما حصد إسبانيول تعادله السابع في الموسم الجاري والرابع في آخر 5 مباريات بالدوري الإسباني، فارتفع رصيده لـ 13 نقطة في المركز السادس عشر.

ولم يعرف عام 2022 سوى التعادل في دربي كتالونيا، لقاء الموسم الماضي انتهى بالتعادل 2-2 واليوم حسم التعادل بهدف لكل فريق نتيجة اللقاء.





































التشكيل

بدأ برشلونة اللقاء بـ البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الهجوم رغم اعتراض إسبانيول على مشاركته بسبب قرار الإيقاف ضده.

كما شارك ماركوس ألونسو في مركز قلب الدفاع بسبب الغيابات.

وخاض جوردي ألبا مباراته رقم 300 بقميص برشلونة في الدوري الإسباني.

📊 جوردي ألبا خاض مباراته رقم 300 في الدوري الإسباني مع برشلونة (277 كأساسي). 11 لاعباً فقط وصلوا سابقاً إلى هذا الرقم مع الفريق الكتالوني في البطولة pic.twitter.com/xqh9kwF2JL — FilGoal (@FilGoal) December 31, 2022

وصف المباراة

قبل بداية المباراة، حظى روبرت ليفاندوفسكي وجافي بتصفيق واحتفال من جماهير البلاوجرانا بعد فوزه بالحذاء الذهبي والأخير بالفتى الذهبي.

ثنائي برشلونة قبل مواجهة إسبانيول 🔴🔵 ◾جافي مع جائزة الفتى الذهبي ◾ليفاندوفسكي مع جائزة الحذاء الذهبي pic.twitter.com/1rMHCFBVzg — FilGoal (@FilGoal) December 31, 2022

7 دقائق فقط كانت كافية لتسجيل الهدف الأول في اللقاء.

ركنية من رافينيا وصلت إلى أندريس كريستنسين الذي هيأ الكرة إلى ماركوس ألونسو الذي تابع الكرة برأسية في الشباك.

ضغط برشلونة القوي تواصل بحثا عن هدف ثانٍ.

في الدقيقة 14 تصدى ألفارو فيرنانديز حارس إسبانيول لرأسية روبرت ليفاندوفسكي بثبات.

وكاد ألونسو أن يسجل هدفه الثاني في اللقاء لكن كرته من داخل منطقة الست ياردات بعد عرضية جوردي ألبا من الجهة اليسرى لم تشكل تهديدا على مرمى الضيوف في الدقيقة 19.

الدقائق التالية شهدت تدخلات قوية في الدربي، فتحصل أنسو فاتي وجافي من برشلونة على بطاقات صفراء وأوسكار خيل وليانردو كابيرا من إسبانيول أيضا.

في الدقيقة 33 مرت تسديدة نيكو ميلاميد بجوار القائم الأيسر لتير شتيجين في أخطر فرص الضيوف.

وـالق ألفارو فيرنانديز في التصدي لتسديدة رافينيا في الدقيقة 37، فانتهى الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدف دون رد.

في الدقيقة 52 أجرى تشافي أول تغييرات اللقاء بمشاركة سيرجيو بوسكيتس بدلا من جافي.

فرد عليه الضيوف بتغييرين بحثا عن تغيير الأداء الهجومي.

ثم شارك فيران توريس وعثمان ديميبلي بدلا من رافينيا وأنسو فاتي في الدقيقة 62.

وكاد برشلونة أن يضيف الثاني، فمرت رأسية توريس بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 65.

دقائق مجنونة

وقبل 19 دقيقة على نهاية اللقاء، احتسب ماتيو لاهوز ركلة جزاء لصالح خوسيلو ماتو بعد عرقلة تعرض لها من ماركوس ألونسو.

وبات المدافع الإسباني أول من يسجل هدفا ويتسبب في ركلة جزاء ضد الفريق الكتالوني منذ الأوروجوياني رونالدو أرواخو في 2021.

انبرى لها خوسيلو وسجل في شباك تير شتيجن هدف التعادل في منتصف المرمى في الدقيقة 73.

في الدقائق التالية أشهر لاهوز بطاقة صفراء لفيران توريس لتعمد السقوط داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 75، ثم لبيدري للاعتراض.

أشهر 3 بطاقات في نفس الدقيقة أيضا لكل من جوردي ألبا وأوسكار فينيسيوس وإدو إكسبوسيتو.

وبعد دقيقة واحدة أشهر لاهوز بطاقة صفراء ثانية في وجه جوردي ألبا، ليخرج ظهير برشلونة من أرض الملعب.

الدقيقة 80 شهدت البطاقة الحمراء الثانية في وجه فينيوس بعد عرقلة لاعب برشلونة.

ثم بطاقة حمراء مباشرة في وجه ليانردو كابيرا بسبب تدخله على رأس روبرت ليفاندوفسكي، لكنه عدَل عن قراره بعد الرجوع لتقنية الفيديو في الدقيقة 85 ليصبح لكل فريق 10 لاعبين في أرض الملعب.

وعاد ألفارو حارس الضيوف للتألق فمنع رأسية كريستنسين بمساندة القائم الأيسر ليظل التعادل سائدا في الدقيقة 87.

لاهوز احتسب 9 دقائق وقت بدلا من الضائع، أشهر خلالها بطاقتين صفراوين جديدتين في اللقاء ليصبح العدد 14 بطاقة صفراء في المباراة بالإضافة لواحدة ضد تشافي.

الوقت بدلا من الضائع عرف ضغطا لأصحاب الأرض لكن دون أي خطورة لينتهي الدربي بتعادل في مباراة بطلها ماتيو لاهوز.