تسبب في ركلة جزاء.. ماذا قدم طارق حامد ضد أبها

السبت، 31 ديسمبر 2022 - 17:03

كتب : FilGoal

طارق حامد

شارك طارق حامد أساسيا في فوز الاتحاد على أبها بهدفين مقابل في الجولة الـ11 من الدوري السعودي.

وسجل عبد الرزاق حمد الله ورومارينهو هدفي الاتحاد، فيما أحرز صالح العمري هدف أبها الوحيد.

وتسبب طارق حامد في ركلة جزاء بعد لمس الكرة باليد في الدقيقة 55 لكن الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي تصدى لتسديدة التوسني سعد بيقر لاعب أبها.

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ورفع اتحاد جدة رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثاني خلف الشباب المتصدر برصيد 25 نقطة.

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ماذا قدم طارق حامد أمام أبها؟

عدد الدقائق: 90 دقيقة.

دقة التمرير: 85%

التمريرات الصحيحة: 35 من 41

عدد مرات لمس الكرة: 50

صناعة فرص: 1

التسبب في ركلة جزاء: 1

الاتحاد حقق الفوز السابع بعدما تعادل في 3 مباريات سابقة من أصل 10 مباريات خاضها في الموسم الحالي من الدوري.

وبات الاتحاد الفريق الوحيد الذي لم يتعرض للهزيمة خلال الموسم الحالي في الدوري السعودي وله مباراة مؤجلة ضد الشباب.

أبها اتحاد جدة طارق حامد
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