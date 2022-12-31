دقة تمريرات ومحاولة وحيدة.. ماذا قدم حجازي ضد أبها

شارك أحمد حجازي أساسيا في فوز الاتحاد على أبها بهدفين مقابل في الجولة الـ11 من الدوري السعودي.

وسجل عبد الرزاق حمد الله ورومارينهو هدفي الاتحاد، فيما أحرز صالح العمري هدف أبها الوحيد.

ورفع اتحاد جدة رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثاني خلف الشباب المتصدر برصيد 25 نقطة.

ماذا قدم حجازي أمام أبها؟

عدد الدقائق: 90 دقيقة.

دقة التمرير: 91%

التمريرات الصحيحة: 29 من 32

عدد مرات لمس الكرة: 41

التسديدات: 1

الاتحاد حقق الفوز السابع بعدما تعادل في 3 مباريات سابقة من أصل 10 مباريات خاضها في الموسم الحالي من الدوري.

وبات الاتحاد الفريق الوحيد الذي لم يتعرض للهزيمة خلال الموسم الحالي في الدوري السعودي وله مباراة مؤجلة ضد الشباب.