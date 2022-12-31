دي مارزيو: ميلان مهتم بضم إدوارد ميندي.. وانتقاله معقد

السبت، 31 ديسمبر 2022 - 15:56

كتب : FilGoal

هولندا - السنغال - إدوارد ميندي

أبدى ميلان الإيطالي اهتماما بضم الحارس السنغالي إدوارد ميندي من تشيلسي الإنجليزي، لكن تظل إمكانية حدوث الصفقة معقدة.

وبحسب جانليوكا دي مارزيو الصحفي الإيطالي بشكل سكاي الإيطالية فإن ميلان يضع السنغالي كحل قصير الأمد في ظل غياب حارسه الفرنسي مايك ماينيان.

وأشار للأن تفكير ميلان في طريقة ضم الحارس تزيد من صعوبة انضمامه، إذ يأمل في ضمه معارا رغم تواجده كحارس ثاني للبلوز.

أخبار متعلقة:
لا جازيتا ديلو سبورت: شهر يناير يحسم مستقبل لياو في ميلان لا جازيتا ديلو سبورت: ميلان يفكر في زانيولو لتعويض لياو ريليفو: ميلان متفائل بتجديد بن ناصر رغم ضغوطات تشيلسي وليفربول بعد الغياب عن كأس العالم.. تأخر محتمل لعودة مانيان مع ميلان في الدوري

وارتبط اسم ميلان بضم ماركو سبورتيلو حارس أتالانتا الإيطالي مؤخرا، في ظل عدم وضوح موعد عودة ماينيان من الإصابة التي تجددت حسب التقارير.

وخاض ميندي البالغ 30 عاما 9 مباريات فقط الموسم الحالي بقميص البلوز.

وحجز كيبا أريزابالاجا المقعد الأساسي في ستامفورد بريدج منذ قدوم جراهام بوتر في مقعد المدير الفني.

فيما يلعب الروماني تشيربيان تاتاروشانو أساسيا في ظل غياب الحارس الفرنسي عن المباريات بقميص الروسونيري.

ولم يستدع مانيان رفقة فرنسا في كأس العالم 2022 بسبب الإصابة التي تعرض إليها قبل انطلاق البطولة.

ويواجه ميلان نظيره ساليرنيتانا 4 يناير المقبل في الجولة الـ16 من الدوري الإيطالي بعد عودة منافسات المسابقة.

ويحتل الروسينيري المركز الثاني في ترتيب جدول المسابقة برصيد 33 نقطة بفارق 8 نقاط عن نابولي المتصدر.

وخاض الحارس صاحب الـ27 عاما 12 مباراة رفقة ميلان خلال الموسم الجاري في جميع المسابقات.

ومن جهة آخرى، حصد المنتخب الفرنسي وصافة كأس العالم بعد الخسارة أمام الأرجنتين في النهائي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.

وحصد منتخب الأرجنتين اللقب الثالث في كأس العالم بعد لقبي 1978 و1986.

إدوارد ميندي تشيلسي ميلان
نرشح لكم
دي خيا: أريد الاعتزال في مانشستر يونايتد تصديات أوتشوا غير كافية.. ميلان يستأئف الدوري الإيطالي بفوز على ساليرنيتانا أثليتك: مانشستر يونايتد مهتم بحارس كريستال بالاس الضربات تلاحق ليفربول.. فان دايك قد يغيب لشهر انتهت الدوري الإيطالي - ساليرنيتانا (1)-(2) ميلان تشكيل ميلان: جيرو وهيرنانديز يقودان الفريق في أول مباراة بعد كأس العالم تأهل ريال مدريد وإسبانيول وفياريال إلى ثمن نهائي كأس الملك الانتصار الرابع على التوالي.. مانشستر يونايتد يهزم بورنموث بثلاثية
أخر الأخبار
في الجول يكشف - سعر انتقال مروان عطية المبدئي.. وموقف الأهلي والزمالك حتى الآن 3 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - فحوصات طبية جديدة لـ عزيز يعقوبو قبل إتمام انتقاله إلى الأهلي 11 دقيقة | الكرة المصرية
اتحاد الطائرة ينذر ثنائي الأهلي بالإيقاف حال تكرار الاعتراض على الحكم 19 دقيقة | رياضات أخرى
نقل مباراة الإسماعيلي والحدود إلى القاهرة 33 دقيقة | الكرة المصرية
الدرجة الثانية - 5 انتصارات في 11 مباراة بالجولة الثالثة عشر 33 دقيقة | الدرجة الثانية
الكومي لـ في الجول: ثلاثة لاعبين ومقابل مادي نظير انتقال الوحش والشامي إلى المصري 43 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر جوارديولا: إذا استمر أرسنال هكذا لن نستطيع إيقافهم.. علينا أن نكون مثاليين 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول – جلسة حاسمة بين المصري ومحمد عنتر.. وموقف الإسماعيلي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - تمت.. عزيز يعقوبو إلى الأهلي وتفاصيل الصفقة 2 خبر في الجول - الأهلي يخاطب فيفا للتأكد من أنباء انسحاب أوكلاند من كأس العالم للأندية 3 في الجول يكشف الموقف الكامل لقصة عبد الله السعيد والزمالك 4 كهربا يشارك وأفري سجل هدفا.. الأهلي يخسر من منتخب غانا للمحليين