دي مارزيو: ميلان مهتم بضم إدوارد ميندي.. وانتقاله معقد

أبدى ميلان الإيطالي اهتماما بضم الحارس السنغالي إدوارد ميندي من تشيلسي الإنجليزي، لكن تظل إمكانية حدوث الصفقة معقدة.

وبحسب جانليوكا دي مارزيو الصحفي الإيطالي بشكل سكاي الإيطالية فإن ميلان يضع السنغالي كحل قصير الأمد في ظل غياب حارسه الفرنسي مايك ماينيان.

وأشار للأن تفكير ميلان في طريقة ضم الحارس تزيد من صعوبة انضمامه، إذ يأمل في ضمه معارا رغم تواجده كحارس ثاني للبلوز.

وارتبط اسم ميلان بضم ماركو سبورتيلو حارس أتالانتا الإيطالي مؤخرا، في ظل عدم وضوح موعد عودة ماينيان من الإصابة التي تجددت حسب التقارير.

وخاض ميندي البالغ 30 عاما 9 مباريات فقط الموسم الحالي بقميص البلوز.

وحجز كيبا أريزابالاجا المقعد الأساسي في ستامفورد بريدج منذ قدوم جراهام بوتر في مقعد المدير الفني.

فيما يلعب الروماني تشيربيان تاتاروشانو أساسيا في ظل غياب الحارس الفرنسي عن المباريات بقميص الروسونيري.

ولم يستدع مانيان رفقة فرنسا في كأس العالم 2022 بسبب الإصابة التي تعرض إليها قبل انطلاق البطولة.

ويواجه ميلان نظيره ساليرنيتانا 4 يناير المقبل في الجولة الـ16 من الدوري الإيطالي بعد عودة منافسات المسابقة.

ويحتل الروسينيري المركز الثاني في ترتيب جدول المسابقة برصيد 33 نقطة بفارق 8 نقاط عن نابولي المتصدر.

وخاض الحارس صاحب الـ27 عاما 12 مباراة رفقة ميلان خلال الموسم الجاري في جميع المسابقات.

ومن جهة آخرى، حصد المنتخب الفرنسي وصافة كأس العالم بعد الخسارة أمام الأرجنتين في النهائي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.

وحصد منتخب الأرجنتين اللقب الثالث في كأس العالم بعد لقبي 1978 و1986.