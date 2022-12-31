ليكيب: لوفرين يقترب من العودة لـ ليون الفرنسي

توصل نادي أولمبيك ليون الفرنسي لاتفاق مع المدافع الكرواتي ديان لوفرين للانضمام في يناير المقبل.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية فأن ليون توصل لاتفاق مع المدافع البالغ 33 عاما الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري مع زينيت سان بطرسبرج الروسي.

وسيكون لوفرين أولى صفقات ليون تحت قيادة لوران بلان المدير الفني الجديد للفريق.

ويسعى النادي الفرنسي لإنهاء الصفقة بمقابل مادي صغير مع زينيت لضمه قبل نهاية عقده.

ولا يعد لوفرين غريبا على ليون والكرة الفرنسية، إذ ارتدى قميص الفرق 3 سنوات بين 2010 وحتى 2013 توج خلالها بلقب كأس فرنسا.

وارتدى لوفرين قميص ليون في 72 مباراة قبل الانتقال للدوري الإنجليزي لـ ساوثامبتون ثم ليفربول الذي حصد معه لقبي الدوري ودوري أبطال أوروبا.

ويعد لوفرين من أبطال كرواتيا الذين حققوا فضية كأس العالم 2018 وبرونزية كأس العالم 2022.

وارتدى لوفرين قميص زينيت الروسي في 63 مباراة منذ انتقاله في موسم 2020-2021 وسجل خلالها 3 أهداف محققا 4 ألقاب.