انتهت الدوري السعودي - اتحاد جدة (2) - (1) أبها.. 3 نقاط ثمينة

يلعب اتحاد جدة أمام أبها، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.

ويشارك الثنائي المصري طارق حامد وأحمد حجازي بشكل أساسي مع اتحاد جدة أمام أبها.

ويقدم FilGoal.com. تغطية حية ومباشرة لمباراة اتحاد جدة وأبها.

لمتابعة مباراة اتحاد جدة وأبها دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة

ق5+90 حمد الله يهدر فرصة جديدة والمرمى خالي بعد خطأ إيباسي حارس أبها

ق86 أمين عطوسي مدافع أبها يبعد تسديدة خطيرة من حمدالله ويحولها لركلة ركنية

ق80 تسديدة خطيرة من صالح العمري تمر بجوار مرمى الاتحاد

ق72 تسددية صاروخية من صالح العمري تسكن شباك جروهي ليقلص أبها الفارق

ق54 مارسيلو جروهي يتصدى لركلة جزاء نفذها سعد بقير لاعب أبها

ق51 رومارينهو يسجل الهدف الثاني بعد مجهود فردي رائع

ق47 ضربة ثابتة من منطقة خطيرة لنادي الاتحاد ينفذها كورنادو ويبعدها دفاع أبها

انطلاق الشوط الثاني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول

ق44 حكم المباراة يحذر طارق حامد بعد تدخل قوي على نواف الصعدي لاعب أبها

ق36 مارسيلو جروهي حارس مرمى الاتحاد يتصدى لفرصة هدف مؤكد من صالح العمري ويمنع التعادل

ق34 حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء ثم يتراجع عقب العودة لتقنية الفيديو.

ق30 انطلاقة جديدة من مهند الشنقيطي وتسديدة قوية تمر بجوار المرمى بقليل

ق21 عبد الرزاق حمدالله يسجل الهدف الأول لنادي اتحاد جدة بعد عرضية متقنةى من مهند الشنقيطي

ق18 تسديدة خطيرة من هيلدر كوستا تمر بجوار مرمى أبها بقليل

ق9 محاولة خطيرة لنادي أبها بعد ضربة رأسية من صالح العمري يتصدى لها مارسيلو جروهي

ق5 تسديدة بعيدة من إيجور كورنادو بعد ضربة ثابتة قريب من منطقة جزاء أبها

ق3 لاعبو الاتحاد يطالبون بركلة جزاء لكن حكم المباراة يقرر استمرار اللعب بعد الرجوع لتقنية الفيديو

انطلاق المباراة