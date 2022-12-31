تشكيل اتحاد جدة – طارق حامد وحجازي أساسيان أمام أبها

يشارك الثنائي المصري طارق حامد وأحمد حجازي بشكل أساسي مع اتحاد جدة أمام أبها، في الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.

ودفع نونو سانتو المدير الفني للاتحاد بالثنائي المحترف المصري في تشكيل فريقه الأساسي.

وفاز الاتحاد خلال الجولة الماضية على التعاون بنتيجة 3-0 ضمن الجولة العاشرة من المسابقة.

وجاء تشكيل اتحاد جدة لمواجهة أبها كالتالي:

المرمى: مارسيلو جروهي

الدفاع: زكريا هوساوي – أحمد شراحيلي – أحمد حجازي – مهند الشنقيطي

الوسط: عبد الرحمن العبود – طارق حامد – إيجور كورنادو – هيلدر كوستا

الهجوم: رومارينهو – عبد الرزاق حمد الله.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 جمعهم خلال 9 مباريات.

ويملك الاتحاد مباراة مؤجلة مع نظيره الشباب متصدر جدول الترتيب برصيد 25 نقطة.

فيما يحتل أبها المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 16 نقطة.