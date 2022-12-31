تقرير: مانشستر يونايتد يدخل سباق التعاقد مع ياسين بونو

السبت، 31 ديسمبر 2022 - 13:37

كتب : FilGoal

ياسين بونو

دخل مانشستر يونايتد سباق التعاقد مع الدولي المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية الإسباني.

ولفت بونو الأنظار بتألقه مع المغرب وقيادته أسود الأطلس إلى المركز الرابع في كأس العالم 2022.

وبحسب موقع "فوت ميركاتو" فإن مانشستر يونايتد بدأ المناقشات مع ممثلي ياسين بونو لمعرفة رأي اللاعب في الانتقال للشياطين الحمر.

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وأوضح التقرير أن يونايتد يتفاوض مع حارسه ديفيد دي خيا لتمديد عقده لكنه وضع التعاقد مع ياسين بونو على رأس أولوياته.

وأشار إلى أن مهمة يونايتد لن تكون سهلة في ظل إعجاب بايرن ميونيخ بقدرات بونو ورغبته في التعاقد معه.

صحيفة TZ الألمانية ذكرت في وقت سابق أن بونو قد يعوض مانويل نوير الذي تعرض لإصابة ستبعده حتى نهاية الموسم.

وأشار التقرير إلى إعجاب أوليفر كان المدير التنفيذي لـ بايرن ميونيخ، بـ ياسين بونو.

ولفت بونو الأنظار بتألقه مع المغرب وقيادته أسود الأطلس إلى نصف نهائي كأس العالم.

بونو (31 عامًا) ينتهي عقده مع إشبيلية في صيف 2025، إذ يتواجد في صفوفه منذ 2019.

وبدأ بونو مسيرته في الوداد البيضاوي المغربي، ثم لعب لـ أتليتكو مدريد، وريال سرقسطة، وجيرونا الذي تألق في صفوفه وتمكّن من الانتقال إلى إشبيلية.

ويمتلك بونو 50 مباراة دولية مع منتخب المغرب، وهو الحارس الأساسي منذ 2018.

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