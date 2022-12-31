مران الأهلي - فقرة بدنية ومحاضرة قصيرة قبل ودية غانا للمحليين

استأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

وجاء ذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة.

وبدأ المران بمحاضرة قصيرة للمدير الفني للفريق مارسيل كولر شرح خلالها بعض الأمور الفنية للاعبين.

واجتمع المدير الفني بعدها باللاعبين والجهاز الفني في وجود سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة؛ للحديث عن المرحلة المقبلة.

وقاد أندرياس أندويا مرانا بدنيا للاعبين استمر لمدة 30 دقيقة، قبل أن يؤدي اللاعبون فقرات فنية متنوعة تحت إشراف مارسيل كولر، المدير الفني.

ومن المقرر خوض الفريق لمباراة ودية عصر اليوم أمام منتخب غانا للمحليين والذي يقيم معسكرا تدريبيا في القاهرة.

ويلتقي الأهلي وبيراميدز لحساب الجولة 11 من الدوري المصري يوم الإثنين المقبل.

وتعادل الأهلي بهدف لكل فريق مع سيراميكا كليوباترا في المباراة التي أقيمت على ‏استاد ‏القاهرة في الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري

ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بفارق الأهداف عن الزمالك.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 20 نقطة.