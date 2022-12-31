الأهلي يعلن تفاصيل إصابة مصطفى شوبير ومدة غيابه

السبت، 31 ديسمبر 2022 - 12:47

كتب : حسام نور الدين

مصطفى شوبير - مارسيل كولر

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي تفاصيل إصابة مصطفى شوبير ومدة غيابه.

مصطفى شوبير

النادي : الأهلي

الأهلي

وتعرض مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي لإصابة خلال المران الذي أقيم يوم الخميس الماضي على ملعب التتش، بالتواء في ركبة قدمه اليسرى حسبما علم FilGoal.com في وقت سابق.

وقال عبد الحفيظ عبر موقع النادي الرسمي: "اللاعب أجرى أشعة وفحوصات طبية على الركبة بعد إصابته في مران الخميس الماضي وأثبتت إصابته بقطع في غضروف الركبة".

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وكشف مدة غيابه قائلا: "سيخضع لجراحة خلال الأيام القليلة القادمة، وسيغيب عن التدريبات الجماعية لفترة من 3 إلى 4 أسابيع".

ولم يخض مصطفى شوبير أي مباراة الموسم الحالي بقميص الأهلي.

وإجمالا لعب 8 مباريات بقميص الفريق في جميع المسابقات حافظ على نظافة شباكه في 4 واستقبل 4 أهداف فقط.

واستأنف الفريق تدريباته صباح اليوم السبت بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بيراميدز في السابعة من مساء الاثنين المقبل على استاد القاهرة وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري.

مصطفى شوبير الأهلي
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