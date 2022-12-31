وعد وزير الرياضة.. 3 نجوم عالمية على رادار الدوري السعودي بعد رونالدو

أثار عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي التكهنات حول استقطاب عدد من النجوم العالمية للدوري السعودي بعد صفقة البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأعلن نادي النصر السعودي رسميا عن تعاقده مع كريستيانو رونالدو أسطورة البرتغال.

ووقع رونالدو عقدا يمتد لموسمين ونصف، حيث ينتهي في صيف 2025.

وتم توقيع العقد في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقال الفيصل عبر حسابه على "تويتر": "سعيد بتواجد أحد أفضل لاعبي العالم لبدء مسيرته الجديدة في السعودية".

وأتم "سندعم بقية أنديتنا لصفقات نوعية مع نجوم عالميين قريبا".

سعيد بتواجد أحد أفضل لاعبي العالم لبدء مسيرته الجديدة في السعودية 🇸🇦 مرحباً بك @Cristiano في المملكة وسندعم بقية أنديتنا لصفقات نوعية مع نجوم عالميين قريبا 🙏🏼 pic.twitter.com/MGZ58QcmXM — عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) December 30, 2022

3 نجوم عالمية

حديث وزير الرياضة السعودي تزامن مع ارتباط عدد من النجوم العالمية بالانتقال للدوري السعودي وفقا لتقارير صحفية.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أشارت إلى أن إدارة النصر ترغب في التعاقد مع سيرجيو بوسيكتس.

وأوضحت الصحيفة أن جوران فوسيفتش لاعب برشلونة ومساعد المدير الرياضي بالنادي الكتالوني سابقا يقود مفاوضات النصر لضم بوسكيتس.

ويعمل فوسيفتش منسقا لفرق القدم بفئاتها كافة بنادي النصر وهو من قاد المفاوضات مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا مدرب الفريق الحالي.

وأشارت التقارير إلى أن بوسكيتس وصله عرضا من النصر يتخطى ما يحصل عليه في برشلونة بفارق كبير لكن اللاعب سيقرر في نهاية الموسم الجاري بنهاية عقده مع برشلونة.

في المقابل قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن سيرجيو راموس هو الهدف التالي للنصر بعد رونالدو، وإن رئيس النادي والمدير الرياضي أثناء رحلتهم في العاصمة الإسبانية مدريد يحاولون تقديم عرض ومحاولة إقناع المدافع المخضرم.

وأشار التقرير إلى أن الصفقة ربما تبدو معقدة، ولكن في الرياض لا يستبعدون أي شيء.

وينتهي تعاقد راموس في 30 يونيو المقبل ويأمل في الفوز مع باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا.