وعد وزير الرياضة.. 3 نجوم عالمية على رادار الدوري السعودي بعد رونالدو
السبت، 31 ديسمبر 2022 - 12:04
كتب : FilGoal
أثار عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي التكهنات حول استقطاب عدد من النجوم العالمية للدوري السعودي بعد صفقة البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وأعلن نادي النصر السعودي رسميا عن تعاقده مع كريستيانو رونالدو أسطورة البرتغال.
ووقع رونالدو عقدا يمتد لموسمين ونصف، حيث ينتهي في صيف 2025.
وتم توقيع العقد في العاصمة الإسبانية مدريد.
وقال الفيصل عبر حسابه على "تويتر": "سعيد بتواجد أحد أفضل لاعبي العالم لبدء مسيرته الجديدة في السعودية".
وأتم "سندعم بقية أنديتنا لصفقات نوعية مع نجوم عالميين قريبا".
سعيد بتواجد أحد أفضل لاعبي العالم لبدء مسيرته الجديدة في السعودية 🇸🇦
مرحباً بك @Cristiano في المملكة
وسندعم بقية أنديتنا لصفقات نوعية مع نجوم عالميين قريبا 🙏🏼 pic.twitter.com/MGZ58QcmXM— عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) December 30, 2022
3 نجوم عالمية
حديث وزير الرياضة السعودي تزامن مع ارتباط عدد من النجوم العالمية بالانتقال للدوري السعودي وفقا لتقارير صحفية.
صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أشارت إلى أن إدارة النصر ترغب في التعاقد مع سيرجيو بوسيكتس.
وأوضحت الصحيفة أن جوران فوسيفتش لاعب برشلونة ومساعد المدير الرياضي بالنادي الكتالوني سابقا يقود مفاوضات النصر لضم بوسكيتس.
ويعمل فوسيفتش منسقا لفرق القدم بفئاتها كافة بنادي النصر وهو من قاد المفاوضات مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا مدرب الفريق الحالي.
وأشارت التقارير إلى أن بوسكيتس وصله عرضا من النصر يتخطى ما يحصل عليه في برشلونة بفارق كبير لكن اللاعب سيقرر في نهاية الموسم الجاري بنهاية عقده مع برشلونة.
في المقابل قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن سيرجيو راموس هو الهدف التالي للنصر بعد رونالدو، وإن رئيس النادي والمدير الرياضي أثناء رحلتهم في العاصمة الإسبانية مدريد يحاولون تقديم عرض ومحاولة إقناع المدافع المخضرم.
وأشار التقرير إلى أن الصفقة ربما تبدو معقدة، ولكن في الرياض لا يستبعدون أي شيء.
وينتهي تعاقد راموس في 30 يونيو المقبل ويأمل في الفوز مع باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا.
موقع فوت ميركاتو الفرنسي أوضح أن النصر أيضا يستهدف ضم الفرنسي نجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي بداية من الموسم المقبل.
وأوضح التقرير أن نادي النصر السعودي مهتم بالتعاقد مع كانتي مجانا، فاللاعب يمكنه التفاوض مع أي فريق في يناير المقبل، لأن عقده ينتهي في صيف 2023.
النصر يبدو الأكثر نشاطا في سوق الانتقالات بالوقت الحالي في الدوري السعودي ولكن الصيف المقبل سيشهد إثارة كبرى عقب إنتهاء عقوبة الهلال بالحرمان من القيد وكذلك دخول اتحاد جدة والاشباب للمنافسة وإمكانية عودة أهلي جدة لدوري المحترفين.