كلوب يتعاطف مع مدافع ليستر سيتي.. ويشيد بأداء ألكسندر أرنولد أمام بارنز

أبدى يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول تعاطفه مع ويت فايس مدافع ليستر سيتي بعدما سجل ثنائية بالخطأ في مرماه لصالح الريدز.

وانتصر ليفربول بنتيجة 2-1 على ليستر سيتي في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي، بهدفين عكسيين من المدافع الدنماركي.

وقال كلوب عبر الموقع الرسمي: "النتيجة مُرضية للغاية لكننا جميعا شهدنا المباراة ولم يكن أفضل أداء لنا ونعلم ذلك".

وأضاف "لا أتذكر الكثير من الأهداف التي استقبلناها من ضربة مرمى، لأكون صريحا بنسبة 100%. لم نكن هناك في تلك اللحظة، تأخرنا ثلاث مرات وفي النهاية انفرد دوسبيري هال أمام أليسون ولم يستطع إنقاذ الفرصة تلك المرة وتأخرنا في النتيجة".

وتابع "أعتقد بشكل خاص أن الهدف الثاني لنا تم إنجازه ببراعة ومن المؤسف أن الكرة ارتطمت بالقائم والأكثر سوءا بالنسبة إلى ليستر أنه هدف عكسي".

وأردف "ألكسندر أرنولد، كان جيدا ومفيدا جدا ومهما جدا في هذه اللحظات. أعتقد أن الجميع يعرف مدى جودة هارفي بارنز في هذه اللحظات، وترينت كان جيدا بشكل استثنائي".





















وأجاب عن لقاء برينتفورد المقبل: "الآن لدينا يومين فقط ولا نعرف بالضبط من يمكنه العودة مرة أخرى. لكن برينتفورد لديه نفس الموقف. أعتقد أنهم يمرون بلحظة جيدة حقا. شاهدت أجزاء كبيرة من مباراة توتنام، الكثير من الأشياء كانت جيدة حقا".

وأكمل "لم أر بوضوح حتى الآن أي شيء من مباراتهم ضد وست هام ولكننا سنشاهدها أيضا. لذلك علينا التأكد من استعدادنا لهم. هذا كل ما يقلقني في الوقت الحالي".

وعن التعاطف مع ويت فايس الذي سجل ثنائية في مرماه لصالح الريدز أجاب قائلا: "مررت بنفس الأمر مرة واحدة في مسيرتي، أشعر به. بصراحة، لأنه كان سيئ الحظ على الإطلاق. الهدف الأول سيئ الحظ أكثر، والهدف الثاني تتقدم بأقصى سرعة لتشتت الكرة لكنها تسكن الشباك".

وأتم "أشعر بالتعاطف معه لكن كل ما أقوله لن يغيره، ن الواضح أن اللاعب سيتخطى هذا الأمر، وسيساعد بريندان رودجرز في ذلك وسيكون كل شيء على ما يرام".

وسجل كيرنان ديوسبري هال هدف ليستر سيتي وأهدى ووت فايس (هدفيين عكسيين) لـ ليفربول.

وأصبح ووت فايس رابع لاعب يسجل هدفين عكسيين في مباراة واحدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد جيمي كاراجر عام 1999(ليفربول ضد مانشستر يونايتد) ، مايكل بروكتور عام 2003 (سندرلاند ضد تشارلتون) وجوناثان والترز عام 2013 (ستوك ضد تشيلسي).

وبهذه النتيجة، أصبح ليفربول في المركز السادس برصيد 28 نقطة، فيما تجمد رصيد ليستر عند النقطة 17 في المركز الثالث عشر.