خبر في الجول - كرة طائرة.. انتهاء أزمة محمد مصطفى مع الزمالك

السبت، 31 ديسمبر 2022 - 11:38

كتب : إبراهيم رمضان

الأهلي ضد الزمالك - نهائي كأس مصر - كرة طائرة

تنازل محمد مصطفى لاعب فريق الكرة الطائرة في الزمالك عن شكواه ضد النادي بعد تسوية مستحقاته المتأخرة، حسبما علم FilGoal.com.

وتقدم لعبة في وقت سابق بشكوى ضد الزمالك بسبب مستحقاته المتأخرة.

ومنح الاتحاد المصري للكرة الطائرة مهلة لنادي الزمالك حتى 28 ديسمبر الجاري لحل أزمة اللاعب.

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وانتهت أزمة اللاعب والنادي بعد تسوية مستحقاته المتأخرة خلال الأيام الأخيرة.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق إن أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك، عقد جلسة مع محمد مصطفى وتم الاتفاق خلالها على تسوية المستحقات المتأخرة خلال قبل المهلة المحددة.

ويستعد الزمالك للقاء الأهلي في مساء اليوم السبت في الجولة الثالثة من المرحلة الأولى لدوري الكرة الطائرة.

يذكر أن الزمالك حامل لقب كأس مصر للكرة الطائرة نجح في التأهل إلى دور الـ16 من البطولة وذلك بعد الفوز على بايونيرز.

وتغلب الزمالك على بايونيرز بنتيجة 3-صفر كذلك في عدد الأشواط.

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