"الملياردير الشيخ".. كيف تفاعلت الصحف السعودية والعالمية بانتقال رونالدو لـ النصر

أشعل انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي، مواقع التواصل الاجتماعي عربيا وعالميا، فكيف تفاعلت الصحافة السعودية والعالمية مع الصفقة التاريخية؟

كريستيانو رونالدو النادي : النصر النصر

وأعلن نادي النصر السعودي ضم البرتغالي المخضرم في صفقة تمتد لمدة عامين ونصف، ودون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.

وتم توقيع العقد في العاصمة الإسبانية مدريد.

وسيرتدي رونالدو الرقم 7 في صفوف النصر.

الرياضية السعودية

رونالدو نصراويا.. والرياض تستقبل الأسطورة الإثنين

الشرق الأوسط

في صفقة تاريخية لموسمين قيمتها 150 مليون يورو

النصر السعودي يتفق رسميا مع رونالدو

عكاظ

النصر يضم كريستيانو رونالدو حتى 2025

الرياض

بعد رونالدو.. أنديتنا موعدة بصفقات عالمية

ليكيب الفرنسية

رونالدو في السعودية

لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية

CR7 الملياردير الشيخ

كورييري ديلو سبورت الإيطالية

رونالدو العربي يوقع على المليار

ماركا الإسبانية

كريستيانو يوقع لموسمين ونصف من أجل النصر

أبولا البرتغالية

تاريخي!

وسيحصل رونالدو على 500 مليون يورو لمدة عامين ونصف من التعاقد مع النصر السعودي

ريكورد

رونالدو الرسمي في المملكة العربية السعودية