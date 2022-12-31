"الملياردير الشيخ".. كيف تفاعلت الصحف السعودية والعالمية بانتقال رونالدو لـ النصر
السبت، 31 ديسمبر 2022 - 11:20
كتب : FilGoal
أشعل انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي، مواقع التواصل الاجتماعي عربيا وعالميا، فكيف تفاعلت الصحافة السعودية والعالمية مع الصفقة التاريخية؟
كريستيانو رونالدو
النادي : النصر
وأعلن نادي النصر السعودي ضم البرتغالي المخضرم في صفقة تمتد لمدة عامين ونصف، ودون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.
وتم توقيع العقد في العاصمة الإسبانية مدريد.
وسيرتدي رونالدو الرقم 7 في صفوف النصر.
الرياضية السعودية
رونالدو نصراويا.. والرياض تستقبل الأسطورة الإثنين
الشرق الأوسط
في صفقة تاريخية لموسمين قيمتها 150 مليون يورو
النصر السعودي يتفق رسميا مع رونالدو
عكاظ
النصر يضم كريستيانو رونالدو حتى 2025
الرياض
بعد رونالدو.. أنديتنا موعدة بصفقات عالمية
ليكيب الفرنسية
رونالدو في السعودية
لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية
CR7 الملياردير الشيخ
كورييري ديلو سبورت الإيطالية
رونالدو العربي يوقع على المليار
ماركا الإسبانية
كريستيانو يوقع لموسمين ونصف من أجل النصر
أبولا البرتغالية
تاريخي!
وسيحصل رونالدو على 500 مليون يورو لمدة عامين ونصف من التعاقد مع النصر السعودي
ريكورد
رونالدو الرسمي في المملكة العربية السعودية