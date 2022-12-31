"الملياردير الشيخ".. كيف تفاعلت الصحف السعودية والعالمية بانتقال رونالدو لـ النصر

السبت، 31 ديسمبر 2022 - 11:20

كتب : FilGoal

رونالدو في النصر

أشعل انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي، مواقع التواصل الاجتماعي عربيا وعالميا، فكيف تفاعلت الصحافة السعودية والعالمية مع الصفقة التاريخية؟

وأعلن نادي النصر السعودي ضم البرتغالي المخضرم في صفقة تمتد لمدة عامين ونصف، ودون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.

وتم توقيع العقد في العاصمة الإسبانية مدريد.

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وسيرتدي رونالدو الرقم 7 في صفوف النصر.

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رونالدو الرسمي في المملكة العربية السعودية

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