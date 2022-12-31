ميسي × رونالدو.. تفاصيل مباراة نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان

مواجهة جديدة مرتقبة بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو بعد انضمام الاخير لنادي النصر السعودي.

وأعلن نادي النصر السعودي رسميا عن تعاقده مع كريستيانو رونالدو أسطورة البرتغال.

الهيئة العامة للترفيه في السعودية أعلنت عن إقامة مباراة بين نجوم النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان ضمن فعاليات موسم الرياض.

فيما أعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه إقامة المباراة يوم 19 يناير 2023 على ملعب مرسول بارك.

انتقال رونالدو لنادي النصر وتواجد ميسي ضمن صفوف باريس سان جيرمان سيعيد للذاكرة صراعهما الشهير خلال فترة تواجدهما في الدوري الإسباني.

ولعب رونالدو ضد ميسي 36 مباراة في جميع المسابقات، فاز نجم ريال مدريد السابق في 11 مباراة وتعادلا في 9 وحسم هداف برشلونة السابق نتيجة 16 مباراة.

وجاء اخر لقاء بين رونالدو وميسي في كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة يوم 6 مايو 2018 وتعادل الفريقين بهدفين لكل فريق وسجل رونالدو هدفا وكذلك فعل ميسي.

وبشكل عام شهد لقاء يوفنتوس وبرشلونة ضممن دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في يوم 8 ديسمبر 2020 والذي حسمه النادي الإيطالي 3-0، اخر مواجهات النجمين.

وكان رونالدو حرا منذ فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد في نوفمبر الماضي خلال توقف كأس العالم 2022.

رونالدو هو الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات والحذاء الذهبي 4 مرات ودوري أبطال أوروبا 5 مرات في 2008 و2014 و2016 و2017 و2018.

أيضا هو هداف المنتخبات برصيد 118 هدفا، والفائز بـ يورو 2016 الأولى من نوعها في تاريخ البرتغال، ودوري الأمم الأوروبية أيضا.

كما أنه الهداف التاريخي لفريق ريال مدريد برصيد 450 هدفا، والهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا برصيد 140 هدفا.