مواعيد مباريات اليوم 31-12-2022 والقنوات الناقلة.. اتحاد جدة وبرشلونة والدوري الإنجليزي

السبت، 31 ديسمبر 2022 - 10:22

كتب : FilGoal

طارق حامد يحتفل مع حجازي بهدف اتحاد جدة

يختتم عام 2022 بمجموعة من اللقاءات القوية سواء محليا أو عربيا وعالميا.

FilGoal.com يقدم لكم أبرز مباريات اليوم الموافق السبت، 31 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة.

الدوري الإنجليزي

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تبدأ مباريات اليوم من الجولة الـ 17 للمسابقة بلقاء يجمع ولفرهامبتون ومانشستر يونايتد في الثانية والنصف عصرا، وتذاع المباراة على بي إن سبورتس 1 بريميوم.

وفي الخامسة مساءً وعلى نفس القناة يلتقي مانشستر سيتي مع إيفرتون.

وتختتم المباريات بلقاء برايتون وأرسنال في السابعة والنصف مساءً.

الدوري الإسباني

مباريات اليوم الأخير من الجولة 15 تشهد دربي كتالونيا بلقاء برشلونة وإسبانيول في الثالثة عصرا، ويذاع على بي إن سبورتس 1.

وفي الخامسة والربع مساءً، وعلى القناة ذاتها يلتقي فالنسيا وفياريال على ملعب الأخير.

الدوري السعودي

في الثانية والنصف عصرا يحل اتحاد جدة ضيفا على أبها وتذاع المباراة على قناة SSC 1 الرياضية.

وتختتم المباريات بلقاء الخليج والنصر عبر قناة SSC 1 الرياضية أكسترا وتبدأ في السابعة والنصف مساءً.

دوري الدرجة الثانية

في ختام مباريات الجولة 11 من مجموعة القاهرة، يحل الإنتاج الحربي ضيفا على وادي دجلة في الثانية والنصف عصرا.

دوري الكرة الطائرة

يلتقي الأهلي والزمالك في الجولة الثالثة من دوري الكرة الطائرة في الثامنة مساءً وتذاع عبر أون تايم سبورتس 1.

مواعيد مباريات اليوم
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