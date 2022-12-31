رئيس الزمالك يكشف تفاصيل سفر الجماهير قبل لقاء أسوان

السبت، 31 ديسمبر 2022 - 01:13

كتب : FilGoal

جماهير الزمالك أمام المقاولون العرب

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تفاصيل سفر الجماهير إلى محافظة أسوان لمؤازرة الفريق في الدوري المصري.

ويحل الزمالك ضيفا على أسوان يوم الإثنين المقبل في الجولة الـ 11 من الدوري المصري.

وقال مرتضى منصور رئيس الزمالك عبر قناة النادي: "حجزنا قطارا بالكامل لجماهير الزمالك لمؤازرة الفريق أمام أسوان".

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وأكمل "سيتحرك الساعة التاسعة مساء الأحد من القاهرة ويصل أسوان في العاشرة صباح الإثنين وسينتظر الجماهير لعودتهم مرة أخري".

وأتم "من حجز تذاكر المباريات عبر تذكرتي يتوجه يوم السبت إلى النادي من الساعة 10 صباحا حتى الثانية ظهرا لـ نادي الزمالك لتسجيل اسمه".

وسبق أن أعلن رئيس مجلس إدارة الزمالك حجز قطار بالكامل لجماهير النادي الراغبة في السفر لدعم الفريق للقاء أسوان.

جاء ذلك دعما من إدارة الزمالك لتسهيل سفر الجماهير لدعم الفريق في المباراة التي تقام في أقصى جنوب مصر.

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 24 نقطة بفارق الأهداف عن ملاحقه الأهلي.

فيما يأتي أسوان في المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة.

وعقب مواجهة أسوان سيعود الزمالك للقاهرة لمواجهة الداخلية في الدوري ويليه الاتحاد السكندري.

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