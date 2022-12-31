لا وقت للحزن على فرنسا.. بنزيمة يعود ويقود ريال مدريد للفوز والصدارة المؤقتة

تغلب ريال مدريد على مضيفه بلد الوليد بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من الدوري الإسباني.

وشهدت المباراة ظهور كريم بنزيمة نجم ريال مدريد في التشكيل الأساسي، بعد أن خرج من قائمة منتخب فرنسا قبل انطلاق بطولة كأس العالم مباشرة بداعي الإصابة.

وفقا للاعب نفسه، فقد كان جاهزا للعب بعد دور المجموعات، إلا أن المدرب ديدييه ديشامب قرر إبعاده.

خسر منتخب فرنسا نهائي المونديال على يد الأرجنتين بركلات الترجيح، واعتزل صاحب الكرة الذهبية دوليا، ليتفرغ تماما لأعباء الميرينجي.

بالفعل سجل بنزيمة هدفي الفوز في الدقيقة 83 من ركلة جزاء، والدقيقة 89.

لن يحتسب شيئا

طالب ريال مدريد بركلة جزاء في الدقيقة التاسعة بلمسة يد على مدافع بلد الوليد، ولكن الحكم تلقى إشارة تقنية الفيديو بعدم وجود مخالفة.

وفي الدقيقة 10 حاول ماركو أسينسيو على حدود المنطقة بتسديدة تصدى لها الحارس جوردي ماسيب لاعب برشلونة السابق.

وفي الدقيقة 17 سدد فينيسيوس جونيور ليتصدى ماسيب فتابعها كريم بنزيمة بتسديدة فوق العارضة.

على الجانب الآخر طالب بلد الوليد بركلة جزاء إثر سقوط سيرخيو ليون في التحام مع دافيد ألابا في الدقيقة 31، ولكن الحكم فعل نفس ما فعله في ركلة الجزاء الأولى، وواصل اللعب.

وسدد فينيسيوس مرة أخرى في الدقيقة 32 ولكن ماسيب واصل التصدي، فيما حاول ألفارو أجوادو لبلد الوليد في الدقيقة 36، فتصدى تيبو كورتوا.

وأخيرا أتت الصافرة

أجرى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد خطوته الأولى بخروج ماركو أسينسيو وداني كارباخال ونزول رودريجو ولوكاس فاسكيز في الدقيقة 60.

وفي الدقيقة 67 حاول مونشو بتسديدة على حدود المنطقة اصطدمت بالدفاع الأبيض، ثم أجرى أنشيلوتي تبديلا ثالثا بخروج داني سيبايوس ونزول إدواردو كامافينجا.

وفي الدقيقة 80 اضطر الحكم للذهاب بنفسه إلى شاشة الفيديو بسبب لمسة يد ضد خافيير سانشيز لاعب بلد الوليد، ليعود ويحتسب ركلة الجزاء ويشهر بطاقة صفراء في وجه اللاعب.

بيدرو ليون لاعب بلد الوليد كان غاضبا للغاية في الوقت ذاته، فتحدث مع الحكم الرابع معترضا، ليشير الأخير إلى حكم الساحة، فيطرده مباشرة.

وسجل بنزيمة من علامة الجزاء في الدقيقة 83، ثم أضاف الثاني في الدقيقة 89 بعد تمريرة أرضية من إدواردو كامافينجا.

وبذلك وصل بنزيمة إلى 7 أهداف في الدوري الإسباني هذا الموسم.

النتيجة رفعت رصيد ريال مدريد إلى 38 نقطة في صدارة الدوري مؤقتا، بانتظار لعب برشلونة ضد إسبانيول يوم السبت 31 ديسمبر في ختام العام.