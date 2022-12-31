حلمي طولان: لم يسبق لي أن حظيت بتلك البداية السيئة في مسيرتي.. وهذا سبب العودة في النتيجة

وجه حلمي طولان المدير الفني لـ البنك الأهلي شكره لـ إدارة النادي على الدعم والتفهم الفترة السابقة مشددا على سعادته بالفوز الثمين أمام المقاولون العرب.

وأنهى البنك الأهلي صيامه عن الانتصارات في الدوري المصري بعد 6 مباريات دون فوز وتفوق على المقاولون العرب بنتيجة 2-1 في ختام مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري.

وقال حلمي طولان عقب المباراة "3 نقاط مهمة للغاية وفوز ثمين، أهدي هذا الفوز لـ إدارة البنك الأهلي بعد الصبر والتفهم الفترة السابقة وكذلك اللاعبين".

وأضاف "لعبنا المباراة اليوم بغياب 5 لاعبين أساسيين في الفريق، وظهور آخرين لم يسبق لهم المشاركة بشكل أساسي ورغم ذلك وجدت الروح العالية".

وتابع "رأيت روح في الفريق لم تتواجد في المباريات السابقة، ردة الفعل كانت سريعة من جانب اللاعبين بعد استقبال الهدف الأول ثم أضافوا الثاني".

وواصل "لم يحدث لي هذه البداية في مسيرتي التدريبية على الإطلاف لذلك كنت متأثرا للغاية".

وأتم "نحتاج للتدعيم الفترة المقبلة بشكل ضروري، سأجلس مع الإدارة وأشرح الوضع وطلبات الفريق من أجل تطوير الفريق".

سجل ثنائية البنك: كريم بامبو ورزاق سيسيه، فيما سجل عبد الرحمن خالد هدف المقاولون العرب الوحيد.

ولم يفز البنك الأهلي في الدوري بآخر 6 مباريات (5 هزيمة وتعادل) منذ الفوز على سيراميكا كليوباترا، محققا الفوز الأول تحت قيادة حلمي طولان.

وارتفع رصيد البنك الأهلي لـ 9 نقاط خرج بها من المركز الـ 17 قبل الأخير حتى الـ 12.

فيما تكبد المقاولون العرب هزيمته الثانية في الدوري وتوقف رصيد لـ 12 نقطة في المركز التاسع.