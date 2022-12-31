لن يكون الوحيد؟ وزير الرياضة السعودي: سندعم بقية أنديتنا

علق عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي على انضمام كريستيانو رونالدو لصفوف نادي النصر.

كريستيانو رونالدو النادي : النصر النصر

وانضم كريستيانو رونالدو لصفوف النصر السعودي في صفقة انتقال حر لمدة موسمين ونصف.

وقال بن تركي عبر حسابه على "تويتر": "سعيد بتواجد أحد أفضل لاعبي العالم لبدء مسيرته الجديدة في السعودية".

وأضاف "مرحبا بك كريستيانو في المملكة".

وأتم "سندعم بقية أنديتنا لصفقات نوعية مع نجوم عالميين قريبا".

سعيد بتواجد أحد أفضل لاعبي العالم لبدء مسيرته الجديدة في السعودية 🇸🇦 مرحباً بك @Cristiano في المملكة وسندعم بقية أنديتنا لصفقات نوعية مع نجوم عالميين قريبا 🙏🏼 pic.twitter.com/MGZ58QcmXM — عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) December 30, 2022

ووقع رونالدو عقدا يمتد لموسمين ونصف، حيث ينتهي في صيف 2025.

وتم توقيع العقد في العاصمة الإسبانية مدريد.

وسيرتدي رونالدو الرقم 7 في صفوف النصر.