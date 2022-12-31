لن يكون الوحيد؟ وزير الرياضة السعودي: سندعم بقية أنديتنا

السبت، 31 ديسمبر 2022 - 00:25

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - البرتغال - غانا

علق عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي على انضمام كريستيانو رونالدو لصفوف نادي النصر.

وانضم كريستيانو رونالدو لصفوف النصر السعودي في صفقة انتقال حر لمدة موسمين ونصف.

وقال بن تركي عبر حسابه على "تويتر": "سعيد بتواجد أحد أفضل لاعبي العالم لبدء مسيرته الجديدة في السعودية".

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وأضاف "مرحبا بك كريستيانو في المملكة".

وأتم "سندعم بقية أنديتنا لصفقات نوعية مع نجوم عالميين قريبا".

ووقع رونالدو عقدا يمتد لموسمين ونصف، حيث ينتهي في صيف 2025.

وتم توقيع العقد في العاصمة الإسبانية مدريد.

وسيرتدي رونالدو الرقم 7 في صفوف النصر.

كريستيانو رونالدو النصر السعودي عبد العزيز بن تركي الفيصل
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