جاتوزو: أمنيتي لـ 2023؟ انتهاء الحرب وتنخفض الأسعار لمن ليس لديهم المال

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 - 23:28

كتب : FilGoal

جاتوزو

لم يرغب جينارو جاتوزو المدير الفني لـ فالنسيا طلب أي شيء رياضي في 2023.

ويلتقي فالنسيا في ختام الجولة 15 من الدوري الإسباني مع فياريال في آخر مباريات عام 2022.

وقال جاتوزو في المؤتمر الصحفي: "أمنيتي لعام 2023؟ الحقيقة هي أن ما أريده هو أن تنتهي الحرب، وأن تنخفض أسعار ​​الغاز والكهرباء والطعام للأشخاص الذين ليس لديهم المال، حتى يتمكنوا من العيش بطريقة أفضل".

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وأضاف "الصحة لي ولعائلتي وللعالم كله".

وأكمل "أنا لست ممن يسألون الله أن يفوز بالمباراة، يجب أن أعمل على ذلك مع فريقي. أريد أن يكون الجميع بخير، فلا حرب. من الناحية الرياضية يجب أن أكسب المباريات".

وعن وفاة بيليه قال: "عندما يفوز لاعب بكأس العالم ثلاث مرات ويسجل ألف هدف، يتغير تاريخ كرة القدم. لطالما كان سلوكه نموذجيا وسوف نتذكره لبقية حياتنا".

ويحتل فالنسيا المركز العاشر في الدوري الإسباني بعد مرور 14 جولة برصيد 19 نقطة.

وقاد المدرب الإيطالي الخفافيش في 14 مباراة فاز في 5 وتعادل في 4 وخسر 5 حتى الآن.

فيما يحتل فياريال المركز التاسع برصيد 21 نقطة.

جينارو جاتوزو فالنسيا الدوري الإسباني فياريال
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