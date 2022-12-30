أول تصريحات رونالدو بعد انتقاله إلى النصر

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 - 23:20

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر

تحدث كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي الجديد عن خطوته الأخيرة بالانتقال إلى العالمي.

وقال رونالدو في تصريحات رسمية لحسابات النصر: "إني متشوق لتجربة دوري كرة قدم جديد في دولة مختلفة".

وأضاف "الرؤية التي يعمل بها نادي النصر ملهمة جدا".

أخبار متعلقة:
5 كرات ذهبية في السعودية.. رونالدو إلى النصر الرياضية: تمت صفقة القرن.. النصر يتعاقد مع رونالدو ماركا: بعد رونالدو.. النصر السعودي يسعى لضم راموس ديلي ميل: قصر قيمته 12 مليون إسترليني ينتظر رونالدو في السعودية

وأوضح "أنا متحمس للانضمام لزملائي لنساعد الفريق سويا لتحقيق المزيد من النجاحات".

فيما قال مسلي آل معمر رئيس النادي: "هذه الصفقة أكبر من مجرد كتابة فصل تاريخي جديد".

وأضاف "هذا اللاعب مثال أعلى لجميع الرياضيين والشباب على مستوى العالم".

وتابع "بوجود رونالدو في النصر سنمضي قدما لتحقيق المزيد من النجاحات للنادي والرياضة السعودية والأجيال القادمة".

ووقع رونالدو عقدا يمتد لموسمين ونصف، حيث ينتهي في صيف 2025.

وتم توقيع العقد في العاصمة الإسبانية مدريد.

وسيرتدي رونالدو الرقم 7 في صفوف النصر.

كريستيانو رونالدو الدوري السعودي النصر السعودي مسلي آل معمر
نرشح لكم
لن يكون الوحيد؟ وزير الرياضة السعودي: سندعم بقية أنديتنا كيف يلعب النصر بعد التعاقد مع رونالدو كريستيانو رونالدو.. ماذا تعني نهاية الرحلة الأوروبية وأين يكمن الخطر رونالدو درة التاج.. تشكيل النجوم المحترفين في الدوري السعودي 5 كرات ذهبية في السعودية.. رونالدو إلى النصر فرصة كيروش؟ رحيل فيليكس سانشيز عن تدريب قطر الرياضية: تمت صفقة القرن.. النصر يتعاقد مع رونالدو العراق يفوز على الكويت وديا وسط حضور جماهيري غفير
أخر الأخبار
كرة سلة - انتصار سيدات الأهلي وسبورتنج وخسارة الزمالك في الدوري 4 ساعة | كرة سلة
رئيس الزمالك يكشف تفاصيل سفر الجماهير قبل لقاء أسوان 4 ساعة | الكرة المصرية
فان دايك: الانتصار دون تسجيل؟ هكذا تفوز بهذا النوع من المباريات 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
استبعاد 21 لاعبا من 30.. تلاعب جماعي في أعمار ناشئي الكاميرون 5 ساعة | الكرة الإفريقية
مصدر من سموحة يكشف لـ في الجول تفاصيل ضم ثنائي الأهلي.. وموعد الانضمام 5 ساعة | الكرة المصرية
فرصة وحيدة مهدرة.. ماذا قدم صلاح في فوز ليفربول أمام ليستر سيتي 5 ساعة | الدوري الإنجليزي
لا وقت للحزن على فرنسا.. بنزيمة يعود ويقود ريال مدريد للفوز والصدارة المؤقتة 5 ساعة | الدوري الإسباني
حلمي طولان: لم يسبق لي أن حظيت بتلك البداية السيئة في مسيرتي.. وهذا سبب العودة في النتيجة 5 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عامر حسين يكشف لـ في الجول تفاصيل خطاب فيفا عن إيقاف كهربا.. وموقف الزمالك 2 مؤتمر كولر: لم أشاهد مباراة هكذا منذ 40 عاما.. وجمهور الأهلي يقل في المباريات 3 مسؤول ملف كهربا في فيفا: يحق له اللعب من يوم 12 يناير.. وعقوبته تتجدد في هذه الحالة 4 انتهت سوبر كرة السلة - مغادرة لاعبي الفريقين بعد إعلان إلغاء المباراة