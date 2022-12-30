أول تصريحات رونالدو بعد انتقاله إلى النصر

تحدث كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي الجديد عن خطوته الأخيرة بالانتقال إلى العالمي.

وقال رونالدو في تصريحات رسمية لحسابات النصر: "إني متشوق لتجربة دوري كرة قدم جديد في دولة مختلفة".

وأضاف "الرؤية التي يعمل بها نادي النصر ملهمة جدا".

وأوضح "أنا متحمس للانضمام لزملائي لنساعد الفريق سويا لتحقيق المزيد من النجاحات".

فيما قال مسلي آل معمر رئيس النادي: "هذه الصفقة أكبر من مجرد كتابة فصل تاريخي جديد".

وأضاف "هذا اللاعب مثال أعلى لجميع الرياضيين والشباب على مستوى العالم".

وتابع "بوجود رونالدو في النصر سنمضي قدما لتحقيق المزيد من النجاحات للنادي والرياضة السعودية والأجيال القادمة".

ووقع رونالدو عقدا يمتد لموسمين ونصف، حيث ينتهي في صيف 2025.

وتم توقيع العقد في العاصمة الإسبانية مدريد.

وسيرتدي رونالدو الرقم 7 في صفوف النصر.