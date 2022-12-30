العشري: فقدنا نقطتين كما حدث أمام الأهلي.. وهوية سموحة ظهرت

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 - 22:59

كتب : FilGoal

طارق العشري - سموحة

يرى طارق العشري المدير الفني لـ سموحة أنه لا ينقص الفريق سوى إنهاء الهجمات في الشباك وتسجيل الأهداف.

وتعادل سموحة سلبيا مع غزل المحلة في المباراة التي جمعتهما على ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري.

وقال العشري في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "فقدنا نقطتين مثلما حدث أمام الأهلي لكن ما يسعدني هو ارتفاع مستوى اللاعبين".

أخبار متعلقة:
السادس من الموج الأزرق.. دوكو دودو رجل مباراة سموحة وغزل المحلة الأول بينهما منذ 2014.. تعادل سلبي يحسم مواجهة سموحة وغزل المحلة التشكيل - ثلاثي هجومي يقود سموحة.. وفوافي أساسي لـ غزل المحلة المحلة لـ في الجول: فوافي يرحل بعد مباراة سموحة.. وتقدمنا بشكوى ضد ماليك توريه

وأضاف "لقد رأيت أداءً جيدا للغاية من جانب اللاعبين على الرغم من الإرهاق الذهني عقب مباراة الأهلي، لا ينقصنا الآن سوى التهديف وإنهاء الهجمات في الشباك".

وواصل "كان لنا ضربة جزاء واضحة لن أعترض على التحكيم سنتقبل جميع القرارات".

وأردف "المحلة قدموا أداءً جيدًا وصعبوا علينا المباراة كثيرا، لكننا أضاعنا فرص حقيقة وهذا ما حدث أمام الأهلي والزمالك والداخلية وأسوان كذلك".

وأتم "نريد تطوير الشق الهجومي وهذا ما نعمل عليه في الوقت الحالي بالإضافة إلى التدعيمات والتعاقد مع عناصر على مستوى الهجوم".

للمرة السادسة من أصل 10 مباريات يتعادل سموحة في الدوري، إذ أصبح في المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط.

وتعادل غزل المحلة للمباراة الثانية على التوالي سلبيا، وظل في المركز الخامس برصيد 18 نقطة.

سموحة غزل المحلة الدوري المصري
نرشح لكم
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك أمام أسوان.. القنوات الناقلة والمعلق الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي أمام بيراميدز.. القنوات الناقلة والمعلق الرابع من فريقه.. رزاق سيسيه رجل مباراة البنك الأهلي والمقاولون البنك الأهلي يستعيد ذاكرة الانتصارات بقلب الطاولة على المقاولون العرب أحمد الشيخ: أريد العودة للتسجيل.. وأتطلع للحفاظ على لقب هداف الدوري فيتوريا ينعي الأسطورة البرازيلية بيليه السادس من الموج الأزرق.. دوكو دودو رجل مباراة سموحة وغزل المحلة الأول بينهما منذ 2014.. تعادل سلبي يحسم مواجهة سموحة وغزل المحلة
أخر الأخبار
رئيس استاد القاهرة لـ في الجول: مباريات الأهلي؟ جاهزون لاستضافة أي فريق 20 ثاتيه | الكرة المصرية
جاتوزو: أمنيتي لـ 2023؟ انتهاء الحرب وتنخفض الأسعار لمن ليس لديهم المال 13 دقيقة | الدوري الإسباني
أول تصريحات رونالدو بعد انتقاله إلى النصر 21 دقيقة | الوطن العربي
رونالدو درة التاج.. تشكيل النجوم المحترفين في الدوري السعودي 26 دقيقة | الوطن العربي
5 كرات ذهبية في السعودية.. رونالدو إلى النصر 32 دقيقة | الوطن العربي
العشري: فقدنا نقطتين كما حدث أمام الأهلي.. وهوية سموحة ظهرت 41 دقيقة | الكرة المصرية
كرة سلة - الأهلي يتعاقد مع الأمريكية شي كيلي 51 دقيقة | كرة سلة
استراحة الدوري الإسباني - بلد الوليد (0) (0) ريال مدريد ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عامر حسين يكشف لـ في الجول تفاصيل خطاب فيفا عن إيقاف كهربا.. وموقف الزمالك 2 مؤتمر كولر: لم أشاهد مباراة هكذا منذ 40 عاما.. وجمهور الأهلي يقل في المباريات 3 مسؤول ملف كهربا في فيفا: يحق له اللعب من يوم 12 يناير.. وعقوبته تتجدد في هذه الحالة 4 انتهت سوبر كرة السلة - مغادرة لاعبي الفريقين بعد إعلان إلغاء المباراة