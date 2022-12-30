العشري: فقدنا نقطتين كما حدث أمام الأهلي.. وهوية سموحة ظهرت

يرى طارق العشري المدير الفني لـ سموحة أنه لا ينقص الفريق سوى إنهاء الهجمات في الشباك وتسجيل الأهداف.

وتعادل سموحة سلبيا مع غزل المحلة في المباراة التي جمعتهما على ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري.

وقال العشري في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "فقدنا نقطتين مثلما حدث أمام الأهلي لكن ما يسعدني هو ارتفاع مستوى اللاعبين".

وأضاف "لقد رأيت أداءً جيدا للغاية من جانب اللاعبين على الرغم من الإرهاق الذهني عقب مباراة الأهلي، لا ينقصنا الآن سوى التهديف وإنهاء الهجمات في الشباك".

وواصل "كان لنا ضربة جزاء واضحة لن أعترض على التحكيم سنتقبل جميع القرارات".

وأردف "المحلة قدموا أداءً جيدًا وصعبوا علينا المباراة كثيرا، لكننا أضاعنا فرص حقيقة وهذا ما حدث أمام الأهلي والزمالك والداخلية وأسوان كذلك".

وأتم "نريد تطوير الشق الهجومي وهذا ما نعمل عليه في الوقت الحالي بالإضافة إلى التدعيمات والتعاقد مع عناصر على مستوى الهجوم".

للمرة السادسة من أصل 10 مباريات يتعادل سموحة في الدوري، إذ أصبح في المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط.

وتعادل غزل المحلة للمباراة الثانية على التوالي سلبيا، وظل في المركز الخامس برصيد 18 نقطة.