كرة سلة - الأهلي يتعاقد مع الأمريكية شي كيلي

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 - 22:49

كتب : FilGoal

شي كيلي

أعلن النادي الأهلي التعاقد مع الأمريكية شي كيلي لتدعيم فريق كرة السلة للسيدات الموسم الحالي.

وقال خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي عبر الموقع الرسمي أن الأهلي أنهى إجراءات التعاقد مع كيلي لتدعيم فريق كرة السلة سيدات خلال باقي مباريات الموسم الحالي، وحصد البطولات المتبقية في الموسم.

وأوضح أن اللاعبة وقعت على عقود الانتقال إلى صفوف الفريق اليوم، في حضور أعضاء الجهاز الفني للفريق.

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وأشار إلى أن التعاقد مع اللاعبة جاء بعد ترشيحها من جانب الجهاز الفني.

ولفت إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، لدعم كل فرق النادي بالعناصر المطلوبة، من أجل المنافسة على الفوز بكل البطولات.

وسبق أن نافست في الدوري الأمريكي لكرة السلة سيدات وحصدت اللقب في 2015 مع فريق ميسيوتا لينكس.

وبدأت شي البالغة 31 عاما الموسم الحالي بقميص سموحة وشاركت في البطولة العربية التي حل بها الفريق السكندري وصيفا وفسخت التعاقد بعد ذلك مع الفريق.

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