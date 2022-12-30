كرة سلة - الأهلي يتعاقد مع الأمريكية شي كيلي

أعلن النادي الأهلي التعاقد مع الأمريكية شي كيلي لتدعيم فريق كرة السلة للسيدات الموسم الحالي.

وقال خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي عبر الموقع الرسمي أن الأهلي أنهى إجراءات التعاقد مع كيلي لتدعيم فريق كرة السلة سيدات خلال باقي مباريات الموسم الحالي، وحصد البطولات المتبقية في الموسم.

وأوضح أن اللاعبة وقعت على عقود الانتقال إلى صفوف الفريق اليوم، في حضور أعضاء الجهاز الفني للفريق.

وأشار إلى أن التعاقد مع اللاعبة جاء بعد ترشيحها من جانب الجهاز الفني.

ولفت إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، لدعم كل فرق النادي بالعناصر المطلوبة، من أجل المنافسة على الفوز بكل البطولات.

رحبوا معنا بلاعبتنا الجديدة الأمريكية شي كيلي🦅 💪 pic.twitter.com/bUHLYpgh7W — Al Ahly Basketball (@Ahly_Basketball) December 30, 2022

وسبق أن نافست في الدوري الأمريكي لكرة السلة سيدات وحصدت اللقب في 2015 مع فريق ميسيوتا لينكس.

وبدأت شي البالغة 31 عاما الموسم الحالي بقميص سموحة وشاركت في البطولة العربية التي حل بها الفريق السكندري وصيفا وفسخت التعاقد بعد ذلك مع الفريق.