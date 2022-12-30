كرة سلة - فوز الكبار في الجولة الأولى من دوري السوبر

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 - 22:14

كتب : محمد سمير

مروان سرحان - الأهلي ضد الاتحاد كرة سلة

انتصر الأهلي والزمالك والاتحاد والجزيرة في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات من دوري سوبر كرة السلة رجال.

وفاز الأهلي حامل اللقب على طلائع الجيش بنتيجة 74-61.

وفاز الاتحاد على المصرية للاتصالات بنتيجة 71-54.

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فيما فاز الزمالك على سموحة بنتيجة 74-65.

وأخيرا انتصر الجزيرة على مصر للتأمين بنتيجة 74-53.

May be an image of ‎one or more people and ‎text that says '‎دوري الممتاز رجال من الأول إلى الثامن الجولة الأولى المصرية للاتصالات 54-71 الاتحاد مصر للتأمين 53-74 الجزيرة سموحة 65-74 الزمالك طلائع الجيش 61-74 الأهلي GYPANASTALFEDERAONDAEBFEO Banque‎'‎‎

وتقام مباريات مرحلة المجموعات بنظام الذهاب والإياب إذ يخوض كل فريق 14 مباراة لتحديد الترتيب الذي يتحدد على إثره المواجهات الإقصائية لتحديد البطل.

ومن المنتظر أن تقام مباريات الجولة الثانية يوم الإثنين المقبل الموافق 2 يناير.

وسيلتقي الأهلي مع المصرية للاتصالات، ومصر للتأمين مع طلائع الجيش.

وأيضا يواجه سموحة ضيفه الاتحاد، وأخيرا يحل الزمالك ضيفا على الجزيرة.

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