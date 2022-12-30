كرة سلة - فوز الكبار في الجولة الأولى من دوري السوبر
الجمعة، 30 ديسمبر 2022 - 22:14
كتب : محمد سمير
انتصر الأهلي والزمالك والاتحاد والجزيرة في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات من دوري سوبر كرة السلة رجال.
وفاز الأهلي حامل اللقب على طلائع الجيش بنتيجة 74-61.
وفاز الاتحاد على المصرية للاتصالات بنتيجة 71-54.
فيما فاز الزمالك على سموحة بنتيجة 74-65.
وأخيرا انتصر الجزيرة على مصر للتأمين بنتيجة 74-53.
وتقام مباريات مرحلة المجموعات بنظام الذهاب والإياب إذ يخوض كل فريق 14 مباراة لتحديد الترتيب الذي يتحدد على إثره المواجهات الإقصائية لتحديد البطل.
ومن المنتظر أن تقام مباريات الجولة الثانية يوم الإثنين المقبل الموافق 2 يناير.
وسيلتقي الأهلي مع المصرية للاتصالات، ومصر للتأمين مع طلائع الجيش.
وأيضا يواجه سموحة ضيفه الاتحاد، وأخيرا يحل الزمالك ضيفا على الجزيرة.
نرشح لكم
كرة سلة - الأهلي يتعاقد مع الأمريكية شي كيلي كرة سلة - تحسن طفيف في حالة مشجع الاتحاد السكندري المصاب خبر في الجول - كرة سلة: موعد عودة مهاب ياسر إلى الزمالك مصيلحي باكيا: ما حدث كان صعبا.. كل المشجعين خرجوا من المستشفى عدا واحد الأهلي يرد على رسالة الشكر من الاتحاد السكندري اتحاد السلة يتابع حالة المصابين ويثمن موقف الأهلي والاتحاد السكندري بيان – الاتحاد السكندري: شكر وتقدير لجماهير الأهلي وإدارته خبر في الجول – لجنة وزارة الرياضة تصدر تقريرا عن أسباب واقعة منصة سوبر السلة اليوم الأحد