كرة سلة - فوز الكبار في الجولة الأولى من دوري السوبر

انتصر الأهلي والزمالك والاتحاد والجزيرة في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات من دوري سوبر كرة السلة رجال.

وفاز الأهلي حامل اللقب على طلائع الجيش بنتيجة 74-61.

وفاز الاتحاد على المصرية للاتصالات بنتيجة 71-54.

فيما فاز الزمالك على سموحة بنتيجة 74-65.

وأخيرا انتصر الجزيرة على مصر للتأمين بنتيجة 74-53.

وتقام مباريات مرحلة المجموعات بنظام الذهاب والإياب إذ يخوض كل فريق 14 مباراة لتحديد الترتيب الذي يتحدد على إثره المواجهات الإقصائية لتحديد البطل.

ومن المنتظر أن تقام مباريات الجولة الثانية يوم الإثنين المقبل الموافق 2 يناير.

وسيلتقي الأهلي مع المصرية للاتصالات، ومصر للتأمين مع طلائع الجيش.

وأيضا يواجه سموحة ضيفه الاتحاد، وأخيرا يحل الزمالك ضيفا على الجزيرة.