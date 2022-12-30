الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك أمام أسوان.. القنوات الناقلة والمعلق
الجمعة، 30 ديسمبر 2022 - 22:03
كتب : FilGoal
يستعد الزمالك لأن يحل ضيفا على أسوان في الجولة 11 من الدوري المصري.
ويتواجد الزمالك في الصدارة بفارق الأهداف عن الأهلي برصيد 24 نقطة.
على الجانب الآخر، يحتل أسوان المركز الثامن برصيد 12 نقطة من نفس عدد المباريات.
وفاز الزمالك في المباراة الأخيرة في الدوري مع الإسماعيلي بنتيجة 3-1
على الجانب الآخر، فاز أسوان على المصري بنتيجة 2-1.
موعد المباراة والقنوات الناقلة
تقام المباراة يوم الإثنين 2 يناير المقبل.
ويلعب اللقاء على استاد أسوان.
وتبدأ المباراة في الثالثة إلا الربع عصرا.
وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 2.
ويعلق على اللقاء حاتم بطيشة.
وجاءت آخر مباراة بين الفريقين في نصف نهائي كأس مصر 2021 وانتهى بفوز الزمالك 2-1.
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