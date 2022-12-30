الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي أمام بيراميدز.. القنوات الناقلة والمعلق

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 - 21:49

كتب : FilGoal

الأهلي - بيراميدز

يستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز في الجولة 11 من الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 24 نقطة بفارق الأهداف عن الزمالك.

بينما يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 20 نقطة.

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وتعادل الأهلي في آخر مبارياته مع سيراميكا كليوباترا بهدف لكل فريق.

فيما فاز بيراميدز على الاتحاد بنتيجة 3-0 في الجولة العاشرة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الإثنين 2 يناير المقبل

ويلعب اللقاء على استاد القاهرة الدولي، حسبما أعلن الأهلي.

وتبدأ المباراة في السابعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على اللقاء كل من مدحت شلبي ومحمد الكواليني.

وانتصر الأهلي في لقاء الدور الأول على بيراميدز بنتيجة 3-0، فيما فاز بيراميدز في لقاء الدور الثاني بنتيجة 2-0.

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